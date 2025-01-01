Air Canada annonce un lock-out de ses agents de bord après un avis de grève

Air Canada a remis, ce mercredi 13 août, un avis de lock-out de 72 heures au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente 10 000 agents de bord d’Air Canada et d’Air Canada Rouge.

Cette décision fait suite à l’avis de grève émis par le syndicat, qui pourrait entrer en vigueur dès ce samedi 16 août. Les vols d’Air Canada et d’Air Canada Rouge seront progressivement suspendus au cours des trois prochains jours, alors que ceux d’Air Canada Express ne sont pas concernés.

Selon la compagnie aérienne, cette mesure vise à « dresser un portrait clair de la situation » et à éviter un arrêt non planifié des opérations. « La conduite décevante des négociateurs du SCFP et l’intention déclarée du syndicat de déclencher une grève nous placent dans une situation où le seul plan d’action responsable consiste à entamer un arrêt contrôlé des activités », a expliqué Michael Rousseau, président et chef de la direction d’Air Canada.

M. Rousseau affirme que la dernière offre patronale comprenait « une augmentation de 38 % de la rémunération globale sur quatre ans », ce qui aurait, selon lui, fait des agents de bord d’Air Canada « les mieux rémunérés au Canada », ainsi que des améliorations touchant la rémunération pour le service au sol, les périodes de repos, la retraite et l’équilibre travail-vie personnelle. « Nous n’avons demandé aucune concession au syndicat », a-t-il ajouté, précisant que l’entreprise a demandé un arbitrage imposé par le gouvernement pour dénouer l’impasse.

Pour rappel, Air Canada transporte environ 130 000 clients par jour, dont 25 000 Canadiens revenant de l’étranger, qui pourraient être touchés par une perturbation des vols. Les annulations commenceront ce jeudi 14 août, avant une cessation complète des vols d’Air Canada et d’Air Canada Rouge le samedi 16 août.

Les passagers dont les vols seront annulés recevront un remboursement complet et, lorsque possible, seront redirigés vers d’autres transporteurs.

Toutefois, Air Canada prévient que la capacité des autres compagnies est déjà limitée en cette période estivale. L’entreprise recommande aux voyageurs de ne pas se rendre à l’aéroport sans confirmation que leur vol est maintenu, et de vérifier régulièrement le statut de leur vol sur son site ou son application mobile.