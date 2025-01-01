Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le 16 août au parc de l’Île Ronde à Beauceville

Les Entreprises en famille: une journée festive pour une cause essentielle

durée 15h00
8 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

L’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir invite la population à participer à la 3e présentation de l’événement Les Entreprises en famille, qui se tiendra le samedi 16 août, de 10 h 30 à 16 h, au parc de l’Île Ronde à Beauceville.

Cet événement familial vise à remercier les employés des entreprises participantes tout en soutenant les enfants gravement malades et leur famille. L’accès au site est gratuit, et les bracelets donnant accès aux jeux gonflables sont en prévente au coût de 25 $.

Plus de 20 jeux gonflables, des jeux mécaniques (non inclus avec le bracelet), de la barbe à papa, des kiosques gourmands, et — nouveauté cette année — la présence de deux maquilleuses professionnelles (contribution volontaire) émerveilleront les petits et les grands.

Tous les profits de l’événement sont remis à 100 % aux familles aidées par l’organisme, sans aucuns frais d’administration.

L’équipe est également à la recherche de bénévoles pour la surveillance des jeux. Ceux et celles qui souhaitent donner un coup de main ou acheter des bracelets peuvent communiquer avec l’organisme ([email protected] / Laissez un message au 418 222-6044 / message via la page Facebook).

«En participant, vous offrez bien plus qu’une journée de plaisir: vous contribuez directement à offrir un peu de répit, de réconfort et d’espoir à des familles de chez nous», indiquent les grands responsables de la fête familiale.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Nashville en Beauce: un succès entaché par des actes de vandalisme

Publié hier à 17h00

Nashville en Beauce: un succès entaché par des actes de vandalisme

Le bonheur du succès de l’édition 2025 du Festival Nashville en Beauce est entaché par les actes de vandalisme survenus au cours de la fin de semaine.  « Plusieurs personnes ont été témoins de bris. (...) Dès le vendredi soir, ça a été le début du vandalisme. On a eu plusieurs décorations brisées, volées, il y a du vandalisme dans les food ...

LIRE LA SUITE
La réforme de l'immigration nécessite l'adhésion du public, selon les experts

Publié le 4 août 2025

La réforme de l'immigration nécessite l'adhésion du public, selon les experts

Certains premiers ministres provinciaux affirment vouloir davantage de contrôle sur le système d'immigration, mais des experts estiment que ce dont le système a réellement besoin, c'est d'un débat national sur la réforme de l'immigration afin de renforcer le soutien de la population. «La plupart des politiques existantes ont été élaborées à la ...

LIRE LA SUITE
La revue de la semaine

Publié le 2 août 2025

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 26 juillet En tête-à-tête avec Hélène Rodrigue Dans ce nouvel épisode de balado, Hélène Rodrigue nous parle de sa famille, de son histoire et partage avec nous des valeurs fondamentales qui ont guidé ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge