Les Entreprises en famille: une journée festive pour une cause essentielle

L’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir invite la population à participer à la 3e présentation de l’événement Les Entreprises en famille, qui se tiendra le samedi 16 août, de 10 h 30 à 16 h, au parc de l’Île Ronde à Beauceville.

Cet événement familial vise à remercier les employés des entreprises participantes tout en soutenant les enfants gravement malades et leur famille. L’accès au site est gratuit, et les bracelets donnant accès aux jeux gonflables sont en prévente au coût de 25 $.

Plus de 20 jeux gonflables, des jeux mécaniques (non inclus avec le bracelet), de la barbe à papa, des kiosques gourmands, et — nouveauté cette année — la présence de deux maquilleuses professionnelles (contribution volontaire) émerveilleront les petits et les grands.

Tous les profits de l’événement sont remis à 100 % aux familles aidées par l’organisme, sans aucuns frais d’administration.

L’équipe est également à la recherche de bénévoles pour la surveillance des jeux. Ceux et celles qui souhaitent donner un coup de main ou acheter des bracelets peuvent communiquer avec l’organisme ([email protected] / Laissez un message au 418 222-6044 / message via la page Facebook).

«En participant, vous offrez bien plus qu’une journée de plaisir: vous contribuez directement à offrir un peu de répit, de réconfort et d’espoir à des familles de chez nous», indiquent les grands responsables de la fête familiale.