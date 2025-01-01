Nous joindre
Transfert de Bois Ouvré Beauceville vers Saint-Martin

«Il va y avoir une bonne suite pour notre entreprise», estime Nicolas Drouin

durée 18h00
14 août 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

«Nos priorités dans la décision ont été de pouvoir assurer notre carnet de commandes, d'améliorer la productivité et aussi, de maintenir tous les emplois. En ce sens, on réussit à faire cela et il va y avoir une bonne suite pour notre entreprise.»

C'est du moins ce qu'a déclaré le co-président et responsable des opérations manufacturières du Groupe Matra, Nicholas Drouin, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Rappelons que la compagnie a annoncé ce matin, par voie de communiqué de presse le transfert progressif de ses opérations de Bois Ouvré, dans le parc industriel de Beauceville, vers son usine de Saint-Martin.

La guerre tarifaire américaine, les sempiternels conflits dans le bois d'oeuvre et les fluctuations constantes dans ce secteur d'activité économique ont motivé la décision. «C'est trois vents de face importants pour nous qui provoquent un ralentissement», a imagé l'entrepreneur.

Le transfert, qui s'étalera sur 15 mois, affecte les 30 employés de Beauceville, qui ont été avisés hier de la décision. «Ça a bien sûr été un choc pour eux d'apprendre ça mais, on va les accompagner dans le processus», a fait savoir M. Drouin. Ils auront le choix de poursuivre leur travail à Saint-Martin, ou de quitter la compagnie, avec certaines compensations. D'ici la fin du transfert, la production va se poursuivre entièrement.

Signalons que l'usine dans le parc industriel beaucevillois est la plus récente du Groupe Matra. Elle avait été construite à la suite de l'incendie de septembre 2021, qui avait rasé ses installations dans le secteur Ouest de la municipalité. La manufacture de Saint-Martin devra être agrandie de 25 000 pieds carrés pour accueillir les équipements de Bois Ouvré. «C'est bien sûr décevant de perdre un site de production comme celui-là, mais notre décision est stratégique pour l'avenir de notre compagnie afin d'assurer sa croissance à long terme», a affirmé Nicolas Drouin. Les installations de Beauceville seront mises en vente «en temps et lieu

Réactions

C'est par les médias que le maire de Beauceville, François Veilleux, a appris la nouvelle du transfert. Aucun porte-parole du Groupe Matra ne l'avait informé à l'avance de la décision.

Il n'a pas voulu commenter plus à fond, sauf de dire qu'il était dommage pour Beauceville de perdre ces emplois, en se consolant toutefois que la bâtisse moderne sera disponible pour d'autres entreprises qui veulent venir s'installer dans le parc industriel. «La demande est forte pour ça», a signalé le maire.

Quant au Syndicat des Métallos, auquel la trentaine de travailleurs sont affiliés, il n'avait toujours pas donné suite à la demande de commentaires formulée par EnBeauce.com, au moment de publier cet article.

