Retour en images sur l'Expo agricole de Beauce

La 59e édition de l’Expo agricole de Beauce s'est tenu toute la fin de semaine à Saint-Honoré-de-Shenley, et ce, pour le plus grand bonheur des amateurs d'animaux et de tracteurs.

Ainsi, les visiteurs ont eu l’occasion d’assister aux jugements de chevaux, vaches et petits animaux, ainsi qu’aux compétitions de poneys et chevaux miniatures. Il également eu différent concours d’attelage et les populaires épreuves de tire de chevaux et de poneys.

Les soirées étaient animés par différents spectacles de musique et de la danse country se tenait même en journée.

Notre journaliste s'est rendu sur place ce dimanche pour capturer en images certains des animaux présents ainsi que les petits et grands venus profiter de l'événement.