Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Incident survenu le 28 août 2024

Accident mortel dans une carrière à Lambton: la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

durée 12h00
13 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu public aujourd'hui les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur dans une carrière exploitée par l'entreprise Giroux & Lessard limitée, le 28 août 2024, à Lambton.

L'enquête a permis d'établir la chronologie suivante de l'incident:

— Le jour de l'accident, le travailleur devait transporter des matériaux granulaires au volant d'un tombereau (camion à benne articulée). Le véhicule était d'abord chargé dans la carrière et les matériaux devaient ensuite être transportés vers la zone d'entreposage située au sommet d'un chemin en pente. Le travailleur devait effectuer ce trajet tout au long de sa journée de travail.

— Vers 15 h 30, alors qu'il empruntait le chemin pour redescendre vers la carrière, les freins du tombereau ont cessé de fonctionner. Le véhicule a alors dévalé la pente sur une distance d'environ 90 m avant de percuter le fond d'un fossé situé à droite du chemin. Après l'impact, le véhicule a poursuivi sa course sur une dizaine de mètres avant de s'immobiliser dans la forêt.

— Les secours ont été appelés sur les lieux, et le travailleur a été transporté à un centre hospitalier (Lac-Mégantic), où son décès a été constaté.

La CNESST retient trois causes pour expliquer l'accident:

— Le travailleur a perdu le contrôle du tombereau lors de la descente d'un chemin et a subi des blessures dans l'habitacle à la suite de sa déviation dans un fossé, puis dans le boisé. 

— La gestion de la santé et de la sécurité du travail en ce qui concerne l'entretien du tombereau était déficiente.

— La formation du conducteur du tombereau portant sur les spécificités reliées au freinage et à la conduite de ce type de véhicule était insuffisante.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit les travaux de concassage de même que le transport de matériaux granulaires sur le site. Pour autoriser la reprise des travaux, Giroux & Lessard limitée devait fournir à ses travailleurs du matériel sécuritaire et assurer le maintien de son bon état. L'employeur s'est depuis conformé à ces exigences.

À lire également

Accident mortel dans une carrière à Lambton : un camionneur perd la vie

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Feu majeur dans un site de déchets à Saint-Côme-Linière

Publié hier à 18h52

Feu majeur dans un site de déchets à Saint-Côme-Linière

Un incendie s'est déclaré ce jeudi vers 18 h, au niveau de la Régie intermunicipale du Compté de Beauce Sud (RICBS) à Saint-Côme-Linière.  La fumée s'échappant du feu de déchet est perceptible à plusieurs kilomètres à la ronde. Des flammes sont également visibles. Le Service de sécurité incendie de Saint-Côme-Linière est sur place. Plus de ...

LIRE LA SUITE
Saint-Georges: intervention des pompiers en cours chez Venture

Publié hier à 14h51

Saint-Georges: intervention des pompiers en cours chez Venture

Les pompiers sont en intervention à l'usine de production principale de Venture, situé sur la 120e rue à Saint-Georges, après qu'un produit dangereux se soit déversé à l'intérieur. Tous les employés sont à l'extérieur pour éviter de respirer ce produit, mais personne n'a été blessé. Selon Éric Faucher, directeur général de Venture, les ...

LIRE LA SUITE
Une sortie de route entraine une panne de courant à Saint-Martin et Saint-René

Publié hier à 8h20

Une sortie de route entraine une panne de courant à Saint-Martin et Saint-René

Un véhicule a fait une sortie de route ce jeudi matin, vers 6 h, sur la route 204 entre Saint-Georges et Saint-Martin.   Un poteau électrique a été endommagé suite à l'impact avec le pickup, ce qui a engendré une coupure de courant pour 1 087 foyers de Saint-Martin et de Saint-René. Cependant, une équipe d'Hydro-Québec est à l'ouvrage pour que ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge