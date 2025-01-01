Accident mortel dans une carrière à Lambton: la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu public aujourd'hui les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur dans une carrière exploitée par l'entreprise Giroux & Lessard limitée, le 28 août 2024, à Lambton.

L'enquête a permis d'établir la chronologie suivante de l'incident:

— Le jour de l'accident, le travailleur devait transporter des matériaux granulaires au volant d'un tombereau (camion à benne articulée). Le véhicule était d'abord chargé dans la carrière et les matériaux devaient ensuite être transportés vers la zone d'entreposage située au sommet d'un chemin en pente. Le travailleur devait effectuer ce trajet tout au long de sa journée de travail.

— Vers 15 h 30, alors qu'il empruntait le chemin pour redescendre vers la carrière, les freins du tombereau ont cessé de fonctionner. Le véhicule a alors dévalé la pente sur une distance d'environ 90 m avant de percuter le fond d'un fossé situé à droite du chemin. Après l'impact, le véhicule a poursuivi sa course sur une dizaine de mètres avant de s'immobiliser dans la forêt.

— Les secours ont été appelés sur les lieux, et le travailleur a été transporté à un centre hospitalier (Lac-Mégantic), où son décès a été constaté.

La CNESST retient trois causes pour expliquer l'accident:

— Le travailleur a perdu le contrôle du tombereau lors de la descente d'un chemin et a subi des blessures dans l'habitacle à la suite de sa déviation dans un fossé, puis dans le boisé.

— La gestion de la santé et de la sécurité du travail en ce qui concerne l'entretien du tombereau était déficiente.

— La formation du conducteur du tombereau portant sur les spécificités reliées au freinage et à la conduite de ce type de véhicule était insuffisante.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit les travaux de concassage de même que le transport de matériaux granulaires sur le site. Pour autoriser la reprise des travaux, Giroux & Lessard limitée devait fournir à ses travailleurs du matériel sécuritaire et assurer le maintien de son bon état. L'employeur s'est depuis conformé à ces exigences.