Beauceville verse 1,2 M$ pour la piste cyclable

La Ville de Beauceville enverra un chèque de 1,2 M$ à la MRC Beauce-Centre, qui règlera en partie la facture de réalisation des travaux de la piste cyclable sur son territoire.

Une résolution en ce sens a été adoptée lundi soir, à la séance régulière du conseil municipal.

La somme proviendra du fonds réservé à la véloroute, que la municipalité a constitué depuis 2013 à partir d'excédents de fonctionnement.

Mais la cagnotte sera maintenant vide, puisque ce fonds se chiffrait à 1 199 509 $. Pour compléter ce versement, l'administration beaucevilloise pigera un montant de 490 $ à même son budget de fonctionnement 2025.

Toutefois, la somme totale réclamée par la MRC, qui est maître d'oeuvre et locataire de l'ancienne voie ferrée, atteint 1 807 881 $, des chiffres contestés par Beauceville. En effet, en avril dernier, le conseil municipal demandait qu'un audit externe de la comptabilité du projet soit mené, avant le finalisation du financement, pour «s'assurer de l'exactitude du calcul et du respect des quotes-parts établies.»

Depuis, les discussions entre les deux parties — lesquelles sont «très bonnes», a dit le maire François Veilleux lundi soir — se poursuivent afin de déterminer si la Ville de Beauceville devra décaisser le solde de la facture, qui est maintenant à 607 881 $, ou une somme inférieure. Mais peu importe, la municipalité devra déterminer où elle pigera dans ses budgets pour s'acquitter de la dette. «Ça pourrait se financer dans la quote-part annuelle que nous versons à la MRC», a suggéré le premier magistrat.

Traverse de la Calway

Toujours au sujet de la piste cyclable, le maire Veilleux a fait savoir lundi qu'il entendait demander une rencontre avec son homologue de Saint-Joseph-de-Beauce, Serge Vachon, pour que puissent être relancés les travaux de construction de la passerelle de la rivière Calway.

En effet, le chantier a été fermé à la suite des pluies diluviennes du 10 juillet dernier, qui ont provoqué la crue de la Calway. L'eau, qui transportait des tonnes de sable, de roches et de débris, a complètement grugé les berges, qui devaient servir d'ancrage à la traverse, à la hauteur du site des travaux, rendant l'endroit impraticable et dangereux.

Lors de l'arrêt des travaux, un porte-parole de la direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avait indiqué à EnBeauce.com qu'il serait «très surprenant que les travaux reprennent cette année», compte tenu de l'ampleur des dégâts et de la transformation du passage. Le projet devra être réévalué et repensé dans son entièreté, avait-il fait savoir.

François Veilleux, qui se fait constamment demander quand la piste sera complétée, affirme-t-il, veut justement que le chantier ne soit pas reporté aux calendes grecques. Il veut établir une stratégie avec la ville voisine pour mettre de la pression auprès du ministère.

Appui financier au club de golf

Les élus ont autorisé le versement d'un soutien financier de 10 000 $ au Club de golf de Beauceville, qui en avait fait la demande.

La somme servirait à l'organisme, qui est à but non lucratif, pour réparer son «système d'égout», selon ce qu'a appris EnBeauce.com.

Parmi les considérations mises de l'avant pour justifier cet octroi, on évalue que le club «contribue à l'amélioration et la valorisation du sport et de l'attrait touristique sur le territoire de la Ville de Beauceville, ainsi qu'à son rayonnement.»