Piste cyclable: les travaux de la passerelle Calway complètement arrêtés

Les travaux de construction de la passerelle de la piste cyclable, qui enjambera la rivière Calway, entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville, sont complètement arrêtés.

C'est ce qu'a confirmé le conseiller en communications de la direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), Francis Martel, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

En effet, l'ondée diluvienne du 10 juillet a provoqué la crue de la Calway, qui se jette dans la rivière Chaudière à partir de la rive Est. L'eau, qui transportait des tonnes de sable, de roches et de débris, a complètement grugé les berges, qui devaient servir d'ancrage à la traverse, à la hauteur du site des travaux, rendant le chantier impraticable et dangereux.

Plusieurs arbres matures ont été déracinés et charroyés alors qu'une centaine de pieds de la piste, du côté de Beauceville, ont été emportés. De plus, une double embâcle s'est formée à la jonction de la Calway avec la Chaudière.

Le MTMD a procédé à un enrochement d'urgence des deux côtés de la rivière pour sécuriser le plus possible le secteur, mais une analyse de l'état des lieux sera entreprise par des experts en structure et en environnement pour réévaluer complètement les plans du projet.

Ce faisant, l’entreprise sherbrookoise Construction Longer, qui avait entrepris les travaux en juin dernier, après avoir obtenu le contrat de construction d’une valeur de 2,98 M$, a plié bagage, faute de pouvoir poursuivre le travail. Seul l'immense tube de métal, utilisé pour le forage d'un pilier, est demeuré sur place.

Selon Francis Martel, il serait «très surprenant» que les travaux reprennent cette année, compte tenu de l'ampleur des dégâts et de la transformation du passage. Cela impliquera nécessairement une hausse des coûts pour réaliser le projet mais pour l'instant, aucune estimation n'est possible.

Rappelons que la construction de cette passerelle représente le dernier jalon pour compléter la voie cyclable sur l’ensemble du territoire de la MRC Beauce-Centre.

Remerciements à Danielle Robinson et Denis Gendron pour l'accès au site.