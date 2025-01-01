Une trentaine d'équipes au Tournoi Provincial de Soccer ABRiTEK

La toute première édition du Tournoi Provincial de Soccer ABRiTEK, qui s’est tenu durant la fin de semaine passée à Saint-Georges, a été un franc succès.

Ce sont 30 équipes de niveau U9 à U12 masculines et féminines, venues de partout au Québec, qui se sont affrontées sur les terrains synthétiques de la Polyvalente et du Cégep Beauce-Appalaches.

Malgré une chaleur accablante, l’énergie et la fierté des jeunes athlètes et des spectateurs n'ont pas failli. Les matchs ont offert un niveau de jeu relevé qui a su impressionner joueurs, entraîneurs et les nombreuses personnes rassemblées afin d’encourager les équipes.

L’événement, bien plus qu’un simple tournoi, a été une véritable célébration du soccer :

De nombreux services étaient disponibles sur place, notamment des jeux gonflables, des animations pour les joueurs et parents, un dépanneur, la cantine du Marché gourmand Un de 2 Notre-Dame-des-Pins, de la bière artisanale de la Microbrasserie La Société ainsi qu'un DJ. Les kinésiologues d’Alio étaient également présents pour intervenir en cas de blessure.

Dix équipes se sont vues remettre les honneurs au podium lors de la cérémonie de remise des médailles officielle dimanche dernier dans deux catégories par division; Or et Argent.

Le Tournoi ABRiTEK, présenté par Ascalon Saint-Georges reviendra l’an prochain, car l’édition 2026 est déjà confirmée