Resto McDonald's à Saint-Joseph: les travaux de construction ont débuté

Les premiers coups de pelle ont été donnés sur le site qui accueillera un restaurant McDonald's à Saint-Joseph-de-Beauce.

En effet, l'édifice de la bannière prendra place sur l'avenue Guy-Poulin, près de l'intersection de la Route 276, non loin de l'autoroute Robert-Cliche.

Le resto sera voisin du dépanneur/station service Ultramar existant. Ce dernier sera d'ailleurs démoli et reconstruit à neuf, selon ce qu'à appris EnBeauce.com.

C'est la femme d'affaires Chantal Ross, propriétaire de tous les McDonald's de Saint-Georges, qui opérera la franchise.

On prévoit une ouverture en début d'année 2026.