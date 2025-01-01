Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Avenue Guy-Poulin

Resto McDonald's à Saint-Joseph: les travaux de construction ont débuté

durée 16h15
15 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les premiers coups de pelle ont été donnés sur le site qui accueillera un restaurant McDonald's à Saint-Joseph-de-Beauce.

En effet, l'édifice de la bannière prendra place sur l'avenue Guy-Poulin, près de l'intersection de la Route 276, non loin de l'autoroute Robert-Cliche.

Le resto sera voisin du dépanneur/station service Ultramar existant. Ce dernier sera d'ailleurs démoli et reconstruit à neuf, selon ce qu'à appris EnBeauce.com.

C'est la femme d'affaires Chantal Ross, propriétaire de tous les McDonald's de Saint-Georges, qui opérera la franchise.

On prévoit une ouverture en début d'année 2026.

À lire également

Un McDonald's à Saint-Joseph-de-Beauce

 

 

 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Soirée hommage pour les 95 ans de la Chambre de commerce de Saint-Georges

Publié hier à 15h00

Soirée hommage pour les 95 ans de la Chambre de commerce de Saint-Georges

Dans le cadre des célébrations du 95ᵉ anniversaire de la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG), une soirée hommage réunira, le 9 octobre prochain, les anciens présidents, les membres de leurs conseils d’administration ayant marqué l’histoire de l’organisation, ainsi que les gens d’affaires de la grande région.  L'événement, qui prendra ...

LIRE LA SUITE
Déjeuner-conférence sur l'intelligence artificielle appliquée en fabrication

Publié hier à 10h00

Déjeuner-conférence sur l'intelligence artificielle appliquée en fabrication

Le déjeuner-conférence du 11 septembre prochain, organisé par le Conseil économique de Beauce (CEB), sera à saveur technologique avec pour thème L’IA appliquée à la fabrication: deux exemples concrets à votre portée. À cette occasion, les convives pourront entendre deux conférenciers. D'abord, Rémi Dion, associé et vice-président d’Explorai, ...

LIRE LA SUITE
«Il va y avoir une bonne suite pour notre entreprise», estime Nicolas Drouin

Publié le 14 août 2025

«Il va y avoir une bonne suite pour notre entreprise», estime Nicolas Drouin

«Nos priorités dans la décision ont été de pouvoir assurer notre carnet de commandes, d'améliorer la productivité et aussi, de maintenir tous les emplois. En ce sens, on réussit à faire cela et il va y avoir une bonne suite pour notre entreprise.» C'est du moins ce qu'a déclaré le co-président et responsable des opérations manufacturières du ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge