La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 26 juillet

En tête-à-tête avec Hélène Rodrigue

Dans ce nouvel épisode de balado, Hélène Rodrigue nous parle de sa famille, de son histoire et partage avec nous des valeurs fondamentales qui ont guidé sa vie.

Accident mortel à Saint-Éphrem : l'identité du camionneur est connue

Le conducteur du camion lourd de 53 pieds, qui avait fait une sortie de route sur la 108 Ouest à Saint-Éphrem, le 22 juillet, a été identifié. Il s’agit de Tommy Giguère-Larrivée, un homme de 43 ans originaire de Lévis, selon les informations confirmées par le bureau du Coroner.

Bûcherons et chevaux font vibrer les Festivités Western de Saint-Victor

Les Festivités western de Saint-Victor battent leur plein cette fin de semaine, et ce samedi 26 juillet a été marqué par deux moments forts du festival : le championnat de bûcherons professionnels et la grande tire de chevaux canado-américaine.

Dimanche 27 juillet

Le centre de billard devient St-Georges Draperies en 1968

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société Historique Sartigan.

Le centre culturel Marie-Fitzbach célèbre 30 ans d’histoire et de culture

Le centre culturel Marie-Fitzbach soulignera son 30e anniversaire le 10 septembre prochain, lors d’un événement-rendez-vous réunissant les artisans de sa création et tous ceux et celles qui ont fait vivre la culture dans ses murs au fil des années.

Saint-Victor boucle ses Festivités Western en beauté

C’est sous un soleil radieux et une ambiance survoltée que s’est conclue la 46e édition des Festivités Western de Saint-Victor, ce dimanche 27 juillet.

Lundi 28 juillet

Jeux du Québec: deux Beaucerons sur le podium

La délégation de la Chaudière-Appalaches a récolté meuf nouvelles médailles à la 2e journée de compétition (dimanche) de la 59e Finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières. Deux d'entre elles ont été remportées par des Beaucerons.

Le Festival Beauce Rock s'en vient

C'est du 7 au 9 août que l'Île Ronde de Beauceville vibrera dans le cadre du 5e festival de musique Beauce Rock.

Résidence pour aînés: une aide financière de 273 000 $

La Municipalité de Saint-Bernard vient d’accorder une aide financière de 273 000 $ pour le projet d’habitation pour personnes aînées autonomes, qui verra le jour en 2026, au coin des rues Bonne-Entente et Saint-Georges.

Mardi 29 juillet

Jeux du Québec: une 2e médaille de bronze pour Lowel Koos

Le Beauceron Lowel Koos a remporté sa deuxième médaille de bronze, hier, dans les épreuves sur la piste de BMX des Jeux du Québec, qui en étaient à leur troisième journée à Trois-Rivières.

Deux Beaucerons à la Traversée internationale du lac-Saint-Jean

Samedi dernier, Philippe Lacasse et Thomas Bilodeau, tous deux originaires de la Beauce, ont réalisé un exploit hors du commun en complétant la traversée internationale du lac Saint-Jean, l’une des épreuves d’eau libre les plus exigeantes au monde.

Une première à la Place des arts pour Nathan Loignon

C'est à compter de demain que le pianiste beauceron, Nathan Loignon, assurera la première partie du concert Les Belles Sœurs symphonique, présenté à la Place des arts de Montréal, et ce, pour quatre soirs d'affilée.

Mercredi 30 juillet

Un centre d’entraînement permanent pour le triathlon

La Municipalité de Sainte-Aurélie vient de procéder à l’ouverture officielle d’un centre d’entraînement permanent et gratuit pour le triathlon, qui est accessible tout au long de la période estivale, entre les mois de mai et septembre.

La MRC des Etchemins lance la première «Virée Agro»

Organisée sous la forme d’une journée portes ouvertes comme événement familial et gourmand, la toute première Virée Agro aux Etchemins aura lieu le 16 août prochain.

Bientôt une surface multisports à Saint-Elzéar-de-Beauce

La population de Saint-Elzéar-de-Beauce pourra bientôt profiter d'une toute nouvelle surface multisports, qui sera construite à proximité de l’école primaire Notre-Dame, de l’église et du centre communautaire.

Jeudi 31 juillet

Raphaël Lessard portera encore une fois les couleurs des Lions

Cette année encore, le pilote de course automobile, Raphaël Lessard, portera les couleurs de l'équipe de hockey des Lions de Trois-Rivières, lors de l’épreuve de NASCAR Canada, qui sera disputée dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières, du 8 au 10 août prochains.

Chefferie du PLQ: une dette de campagne de 35 000 $ pour Mario Roy

Le Beauceron Mario Roy, qui comptait parmi les cinq candidats inscrits à la course de la chefferie du Parti libéral du Québec, se retrouve avec une dette de campagne de plus de 35 000 $.

Un rassemblement de la descendance de Béloni Poulin

Une trentaine de descendantes et de descendants de la famille Béloni Poulin se sont rassemblés à Saint-Georges, le 19 juillet, dans ce qui était à l'époque la résidence de ce grand bâtisseur de la Beauce.

Vendredi 1er août

Accident mortel à Beauceville: le rapport du coroner rendu public

Le bureau du coroner du Québec vient de rendre public le rapport entourant les circonstances du décès de Dyland Audet, 23 ans, survenu lors d'un accident le 31 janvier 2025 à Beauceville.

Portes ouvertes à la caserne: près de 500 visiteurs

La deuxième édition des portes ouvertes de la caserne du Service de sécurité incendie et civile de Saint-Joseph-de-Beauce, qui a eu lieu le 31 juillet, a accueilli près de 500 personnes.

Sports et loisirs: trois projets complétés à Saint-Elzéar-de-Beauce

Trois projets d'aménagement d'installations sportives et de loisirs ont été complétés sur le territoire de la municipalité de Saint-Elzéar-de-Beauce.