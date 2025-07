Un centre d’entraînement permanent pour le triathlon

La Municipalité de Sainte-Aurélie vient de procéder à l’ouverture officielle d’un centre d’entraînement permanent et gratuit pour le triathlon, qui est accessible tout au long de la période estivale, entre les mois de mai et septembre.

Situé sur le site du lac Abénaquis, trois installations ont été aménagées pour les adeptes de cette discipline sportive:

• Un parcours de nage balisé de 350 mètres dans le lac, sécuritaire et bien délimité;

• Un circuit de vélo de 20 km clairement identifié;

• Un tracé de course à pied de 5 km.

Le point de départ est situé au belvédère, près du chalet des loisirs et du Stade Abénaquis. Le chalet des loisirs est ouvert tous les jours de 8 h à 20 h, offrant l'accès à des toilettes, un abreuvoir et même des casiers de sécurité pour le rangement du matériel des athlètes.

Grâce à un investissement de plus de 10 000 $ de la Municipalité de Sainte-Aurélie, le projet a été rendu possible aussi avec la collaboration étroite du Comité Loisirs et Culture local.

«Le Triathlon Abénaquis étant un événement majeur pour la municipalité, la création de ce centre vise à offrir aux athlètes de tous les niveaux un lieu d’entraînement structuré, accessible et sécuritaire, en plein cœur d’un paysage naturel exceptionnel», a indiqué le directeur général de la municipalité, Stéphane Hétu, par voie de communiqué de presse.