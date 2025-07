Saint-Victor boucle ses Festivités Western en beauté

C’est sous un soleil radieux et une ambiance survoltée que s’est conclue la 46e édition des Festivités Western de Saint-Victor, ce dimanche 27 juillet.

Dès le matin, les activités se sont enchaînées pour offrir aux visiteurs une dernière journée à la hauteur de cette grande célébration annuelle.

La journée a débuté sur une note solennelle avec la traditionnelle messe western à l’église, où fidèles et amateurs de country se sont réunis dans un décor empreint de ferveur et de bottes de cowboy. Puis, dès 13 h, la parade tant attendue a pris d’assaut les rues de Saint-Victor, rassemblant chars décorés, cavaliers, musiciens et danseurs country, au plus grand plaisir des familles venues en grand nombre.

Pendant ce temps, le Gymkhana battait son plein sur le ring, où les épreuves de barils ont fait la démonstration d’un savant mélange d’agilité et de vitesse. Le moment fort de la journée est survenu à 16 h avec l'ultime rodéo professionnel, toujours aussi spectaculaire, où les cowboys et les bêtes ont rivalisé d’endurance sous les cris de la foule.

La soirée s’est ensuite poursuivie sous le chapiteau avec deux performances musicales : Laurence St-Martin, d’abord, puis Irvin Blais, qui a fait danser les festivaliers jusque tard en soirée. Les amateurs de danse country ont également pu profiter de l’ambiance chaleureuse du chapiteau des Winslow Dancers, actif toute la journée.

Avec sa parade, son rodéo, ses spectacles et ses activités familiales, cette journée de clôture est venue confirmer l’importance de cet événement dans le paysage culturel de la Beauce.