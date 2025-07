Bûcherons et chevaux font vibrer les Festivités Western de Saint-Victor

Les Festivités western de Saint-Victor battent leur plein cette fin de semaine, et ce samedi 26 juillet a été marqué par deux moments forts du festival : le championnat de bûcherons professionnels et la grande tire de chevaux canado-américaine.

Sous un soleil d’été et devant des spectateurs conquis, les compétiteurs ont démontré toute l’étendue de leur savoir-faire et leur puissance. Que ce soit à la hache ou à la scie à chaine, le championnat de bûcherons a offert un spectacle impressionnant où la précision et la rapidité étaient à l’honneur.

Un peu plus tard, la grande tire de chevaux canado-américaine a elle aussi attiré les foules. Cette épreuve, mêlant tradition et force animale, a mis en lumière le lien unique entre les chevaux et leurs maîtres, dans une ambiance à la fois compétitive et festive.

Revivez ces moments forts en photos et en vidéo sur notre site.