Quoi faire en Beauce du 25 au 27 juillet?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 25 juillet

Exposition Les Îles Nulle Part

Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 14 septembre

Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper

Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.

Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper

Quand: durant tout l'été

Festivités Western de Saint-Victor

Gymkhana, rodéo et concerts de Justin Legacy et The Reklaws.

Où: 130 rue du parc - Saint-Victor

Quand: dès 9h30

Festival « Ça danse en Country »

Danse country professionnelle et amateur.

Où: 1517 19e Rue A, St-Côme--Linière

Quand: dès 16h

Samedi 26 juillet

Festivités Western de Saint-Victor

Messe western, parade, gymkhana, rodéo et concerts.

Où: 130 rue du parc - Saint-Victor

Quand: dès 9h30

Festival « Ça danse en Country »

Danse country professionnelle et amateur.

Où: 1517 19e Rue A, St-Côme--Linière

Quand: dès 13h

Souper-concert au Verger l'Argousière

Avec Luc et MarieJo.

Où: Verger l'Argousière - Saint-Côme-Linière

Quand: durant tout l'été

Dimanche 27 juillet

Festivités Western de Saint-Victor

Gymkhana, grande tire de chevaux, rodéo et concerts de Lendemain de veille et Marc Dupré.

Où: 130 rue du parc - Saint-Victor

Quand: dès 9h30

Festival « Ça danse en Country »

Danse country professionnelle et amateur.

Où: 1517 19e Rue A, St-Côme--Linière

Quand: dès 8h30

