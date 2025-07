Les Festivités Western de Saint-Victor s’élancent pour une 46e édition

C’est aujourd’hui que débute la 46e édition des Festivités Western de Saint-Victor, événement phare de l’été en Beauce, qui s’étendra jusqu’à dimanche.

La semaine commence en douceur avec une soirée d’exhibitions équestres et un super bingo au Stade des Bâtisseurs, offrant aux festivaliers une première occasion de se rassembler avant le lancement officiel prévu mardi.

Dès demain, le festival prendra pleinement son envol avec l’ouverture officielle, le couronnement de la reine ou du roi 2024, ainsi que des compétitions équestres comme le Gymkhana AREWCA et une tire de poney provinciale. En soirée, Les Gars du Nord et David Pineau feront danser les amateurs de country sous le Grand Chapiteau.

Parmi les moments forts à venir cette semaine, il est possible de retrouver la Journée de la famille mercredi avec Arthur L’Aventurier, un rodéo professionnel ERQ dès jeudi, et une programmation musicale relevée avec Francis Degrandpré, Matt Lang, The Reklaws, Lendemain de veille, Marc Dupré, et plusieurs autres artistes.

La grande parade western, les traditionnelles tires de chevaux, les compétitions de bûcherons, et une messe western viendront clôturer les festivités dimanche, suivis d’un dernier rodéo et des prestations de Laurence St-Martin, Irvin Blais et Guillaume Lafond.

Avec une programmation variée mêlant culture, musique et traditions, Saint-Victor s’apprête une fois de plus à vibrer. L'intégralité de la programmation est disponible en cliquant ici.