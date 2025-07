Fredz et Charlotte Cardin font rayonner le Festival d'été de Saint-Georges

Après deux premières soirées de spectacles, entre métal et country, le Festival d’été de Saint-Georges, organisé par Les Amants de la scène, accueillait ce vendredi 18 juillet le jeune artiste Fredz, suivi de Charlotte Cardin.

Les deux artistes québécois ont largement répondu présents face aux milliers de festivaliers qui avaient fait le déplacement sous un temps plus frais, mais très ensoleillé.

À l’avant, un public plus jeune était impatient de voir Fredz fouler les planches de la scène du festival avec des titres comme Le stade, 3 accords ou encore Nova. Le rappeur de 23 ans a pris beaucoup de plaisir en voyant le public lui réserver un très bel accueil.

Plus tard, vers 21 h 15, celle qui est devenue une artiste internationale qu’on ne présente plus a fait son retour en Beauce devant un public conquis par sa voix envoûtante. Charlotte Cardin a suspendu le temps sur l’Espace Carpe Diem en chantant plusieurs titres, aussi bien derrière le piano qu’au plus près de ses fans.

Le Festival d’été de Saint-Georges se termine ce samedi soir avec le talentueux et coloré Talk, dès 21 h 15. Il sera précédé du groupe classique des Wooden Shapes et de l’artiste français Fuso.