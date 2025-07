Le Festival Beauce Rock s'en vient

C'est du 7 au 9 août que l'Île Ronde de Beauceville vibrera dans le cadre du 5e festival de musique Beauce Rock.

L'événement s'élance le jeudi avec une soirée country qui mettra en vedette le chanteur Tommy Poulin.

Le vendredi se succèderont sous la tente Maxime Lachance, Plan B, Gros camion, Sacred Silence, ainsi que Caravane, l'un des groupes phares du rock francophone au Québec, avec un style brut et audacieux.

Samedi, c'est la formation Pistolets Roses qui prendra la tête d'affiche en soirée, avec In the Name of Rage qui fermera le festival. Durant la journée, les festivaliers pourront entendre Loïc et Co, Fragmatik, XXX, et Foo Fires.

Les billets sont en vente sur LePointdevente.com ou encore au festival même, le soir des spectacles.