Chefferie du PLQ: une dette de campagne de 35 000 $ pour Mario Roy

Le Beauceron Mario Roy, qui comptait parmi les cinq candidats inscrits à la course de la chefferie du Parti libéral du Québec, se retrouve avec une dette de campagne de plus de 35 000 $.

L'agriculteur de Saint-Jules vient de lancer «un appel à la solidarité», via son infolettre, pour l'aider à rembourser la somme.

«Durant cette campagne, j’ai investi personnellement beaucoup de temps et d’argent parce que je croyais et crois toujours profondément en notre parti. [...] J'espère mettre derrière moi (ma dette de campagne) le plus tôt possible pour consacrer tous mes efforts à [...] gagner la prochaine élection», a-t-il écrit dans son message.

Signalons qu'en vertu des règles électorales au Québec, le montant maximal qu’une personne peut contribuer globalement pour la campagne est de 500$. Pour ce faire, il faut se rendre sur la Fiche de contribution politique provinciale du site web d'Élections Québec afin d'effectuer un versement.

Rappelons que le 14 juin dernier, les membres du PLQ ont choisi Pablo Rodriguez, comme nouveau chef de la formation politique, remportant la course au 2e tour de scrutin avec un pointage de 52,3 %. Mario Roy a obtenu moins d'un pour cent d'appui de la part des délégués du parti.