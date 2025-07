Résidence pour aînés: une aide financière de 273 000 $

La Municipalité de Saint-Bernard vient d’accorder une aide financière de 273 000 $ pour le projet d’habitation pour personnes aînées autonomes, qui verra le jour en 2026, au coin des rues Bonne-Entente et Saint-Georges.

Ce montant a été versé au promoteur, Habitations Vesta, qui fera la construction de la résidence Place Bonne Entente. Celle-ci comprendra 26 unités de logement, destinées au 55 ans et plus. Le projet s'élève à 6 millions de dollars et le chantier devrait se mettre en branle dès le mois prochain.



Cette entente de financement provient du volet 2 du règlement établissant un programme de revitalisation pour une partie du territoire de la Municipalité, à être versée selon les conditions prévues au règlement. Ce volet vise à assurer la requalification et la revitalisation en donnant priorité aux terrains et bâtiments vacants à requalifier de manière à revoir les besoins en matière d’habitation et d’autre part, à assurer la vitalité du secteur et son dynamisme.

Rappelons que le choix du promoteur faisait suite à un appel de propositions, lancé par la municipalité à l'automne 2024. L'objectif était d’assurer la réalisation d’un projet de construction de logements locatifs, qui répondrait aux enjeux qui avaient été identifiés par la population locale, et qui découlaient de Politique familiale et des aînés de Saint-Bernard.