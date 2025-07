La municipalité de Saint-Frédéric obtient le statut de Village-relais

La Municipalité de Saint-Frédéric a officiellement été reconnue comme Village-relais par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, a confirmé la ministre Geneviève Guilbault dans une lettre adressée à la mairesse ce lundi 21 juillet.

Le Comité des Villages-relais du Québec, réuni au début du mois, a jugé la candidature de Saint-Frédéric « exemplaire », saluant un lieu d’accueil jugé « dynamique et sécuritaire », un plan d’action « solide » et une « mobilisation inspirante » des citoyens et intervenants locaux.

Le statut de Village-relais est attribué aux municipalités de moins de 10 000 habitants qui offrent, avec l’aide de leurs commerçants, une diversité de services de qualité et un environnement propice à l’arrêt des voyageurs. Ces localités doivent également démontrer leur capacité à offrir un lieu d’arrêt agréable et sécuritaire, tout en mettant en valeur leur offre touristique, culturelle et naturelle.

« Les témoignages entendus au cours de l’audition ont convaincu les membres du Comité de la présence d’une mobilisation et d’une vision soutenue des intervenants locaux et des citoyens à faire rayonner la mission des villages-relais », écrit la vice-première ministre dans sa lettre.

La convention officialisant cette reconnaissance sera transmise à la municipalité dans les prochains jours.

Saint-Frédéric devient ainsi la plus récente des quelque 45 municipalités québécoises à intégrer ce réseau, qui regroupe plus de 800 commerçants à travers 16 régions. Le projet vise notamment à accroître la sécurité sur les routes, améliorer les lieux d’arrêt et appuyer le développement régional.

La Municipalité a tenu à remercier le comité d’embellissement, les partenaires locaux ainsi que les citoyens pour leur contribution dans l’atteinte de ce jalon important pour la communauté.