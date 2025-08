Portes ouvertes à la caserne: près de 500 visiteurs

La deuxième édition des portes ouvertes de la caserne du Service de sécurité incendie et civile de Saint-Joseph-de-Beauce, qui a eu lieu le 31 juillet, a accueilli près de 500 personnes.

Cet événement avait comme objectif principal de tisser des liens entre les intervenants d’urgence et la population.

Les participants ont rencontré les pompiers, les ambulanciers de CAMBI ainsi que les cadets-policiers de la Sûreté du Québec. Ils ont également reçu plusieurs conseils de prévention. Ils ont pu visiter la caserne, découvrir les véhicules d’urgence ainsi que leurs équipements et assister à une démonstration d’un drone doté d’une caméra thermique.

Les jeunes, incluant ceux du camp de jour de Saint-Joseph, ont aussi profité sur place d’un jeu gonflable, de la présence d’une mascotte et d’un parcours à obstacles pour apprenti pompier.

« Les intervenants sont très heureux d’avoir pu partager leur savoir-faire et leur passion auprès des Joselois et des gens des environs. Ils ont pu prendre le temps de bien expliquer leur rôle en situation d’urgence ainsi que les équipements utilisés selon la situation», a mentionné Alain Busque, directeur du Service de sécurité incendie et civile de Saint-Joseph-de-Beauce, à l'issue de la journée.