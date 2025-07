Le centre de billard devient St-Georges Draperies en 1968

La première photo date de 1967, illustrant un nouveau bâtiment, peu de temps après sa construction. Cet immeuble existe encore, sur la 2e avenue, dans le secteur de la 122e rue, et il est encore facilement reconnaissable car il n'a pas tellement changé d'allure. À l'époque il fut érigé pour y installer un salon de billard familial. C'était alors un concept nouveau, car auparavant (avant 1967), le billard était pratiqué dans des «salles de pool» presque exclusivement fréquentées par des hommes.



Deux géorgiens et leurs épouses Roméo Gilbert (Gatienne Pépin) et Louis-Philippe Morin (Julienne Pépin) avaient découvert ce genre de divertissement pratiqué dans un salon propre et accueillant lors d'un voyage aux États-Unis et avaient été favorablement impressionnés, croyant qu'un tel concept pourrait être importé avec succès chez nous. C'est ainsi qu'est né en 1966 le Centre de Billard, chic établissement destiné à devenir un rendez-vous pour les familles voulant pratiquer ce loisir en compagnie de leur conjoint(e) et des enfants.



On voit l'intérieur à la 2e photo. C'était un endroit accueillant, bien éclairé, équipé de six tables de billard régulières et d'une table (plus grande, 6' par 12') de snooker. Il y avait aussi à l'avant un comptoir-lunch ainsi que des fauteuils pour les spectateurs autour des tables.



Était-ce trop avant-gardiste pour l'époque? Peut-être, car on ferma boutique en 1968 et l'édifice fut vendu au décorateur Billy Gousse qui y a ouvert un commerce de draperies, tapis et décoration d'intérieur à l'été 1968. Ce fut donc le site de St-Georges Draperies pendant plusieurs années (photo 3). C'est le propriétaire Billy Gousse qu'on voit sur la photo.



Vers les années 2000, l'édifice logea pendant longtemps La MRC (Municipalité Régionale de Comté). Puis par la suite c'est devenu un immeuble à vocation communautaire. Aujourd'hui on y trouve l'Assiettée Beauceronne (photo 4 de 2009 et photo 5 d'octobre 2023).



Plusieurs années après ce centre de Billard de la 2e avenue, les mentalités ont évolué et dans les années '90, un autre Centre de billard St-Georges a été établi sur la première avenue, à l'intersection de la 125e rue (photo 6). Celui-ci a déménagé et changé de nom par la suite, c'est devenu le Dooly's dans l'ancien bureau de Poste sur la 1re avenue en face du Grand Hôtel.



Photos 1 et 2 du fonds Pierre Morin. Photo 3 du fonds Éclaireur-Progrès. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique