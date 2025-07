Orientation des églises de 1862 et de 1900

Les deux premières photos se ressemblent, ayant été prises de loin et sous le même angle. La première est de 1894 et la deuxième est de 1915. la différence qui saute aux yeux est que ce n'est pas la même église, une est plus petite que l'autre. On le constate encore mieux sur les photos 3 (de 1889) et 4 (de 1904), toutes deux prises elles aussi sous le même angle, mais de façon beaucoup plus rapprochée.



Ce qui frappe surtout, c'est que l'église de 1862 avait la façade dirigée vers le nord tandis que celle de 1900 avait plutôt la façade tournée vers l'est, soit vers la rivière. C'est curieux qu'elles n'aient pas été érigées dans le même sens. Pourquoi une telle différence? N'y avait-il pas des normes à ce sujet? Je croyais à tort que toutes les églises devaient être orientées de la même façon. Ceux qui se sont penchés sur cette question ont conclu qu'il n'existe pas de norme formelle et précise, et que l'orientation des églises est plutôt aléatoire et basée sur des considérations ou contraintes topographiques. Tout dépend de l'environnement et de la configuration des lieux, la preuve en est que l'église l'Assomption est orientée à l'opposé, vers l'ouest.



L'église de 1862 ne contenait que 208 bancs, et en 1885, il y avait 515 familles à Saint-Georges. Mais la population augmentait rapidement, la preuve en étant qu'en 1901, le recensement paroissial comptait 3672 personnes. Déjà, dans les années 1885, on réclamait une église plus grande. Le 14 juin 1888, lors de sa visite pastorale, son Éminence le Cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau déclare: «Il devient de plus en plus évident que l'église, la sacristie et le presbytère sont beaucoup trop petits». Cédant aux pressions constantes des géorgiens, le Cardinal Taschereau accorde l'autorisation de construire une nouvelle église, dans une décision datée du 4 septembre 1892.



À cette époque, le Cardinal représentait l'autorité suprême dans le diocèse, c'est lui qui décidait des conditions de construction. Voici le texte du quatrième paragraphe de sa lettre d'approbation: «Les dites nouvelles église et sacristie seront construites au même endroit que les édifices actuels, mais avec une direction différente, à savoir: le portail de la nouvelle église regardera la rivière Chaudière...».



Cette décision était doublement surprenante. D'abord, en imposant la construction de la nouvelle église sur le même site que l'ancienne, il obligeait la démolition de celle de 1862. C'était un superbe édifice, il aurait été préférable de la préserver et de construire à côté. De plus, pourquoi a-t-il choisi cette orientation, différente de la première??? C'est correct, mais pourquoi un tel choix? On aurait aimé le savoir. Les desseins de la Providence sont insondables. Notre dévoué Cardinal a emporté la réponse dans sa tombe, on ne le saura jamais.



De toute façon, c'est un superbe édifice, nous les géorgiens sommes fiers de ce chef-d'oeuvre monumental, sa localisation est parfaite.



Photos 1 et 2 du fonds Réjean Giasson. Photo 3 du fonds Claude Loubier. Photo 4 du fonds Victor et Vincent Rodrigue. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique