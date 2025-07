La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 19 juillet

Lac Drolet : une femme perd la vie après un accident de moto trois roues

Les services de secours ont été appelés, ce vendredi 18 juillet, vers 7h45, au niveau du Chemin Principal au Lac Drolet pour un accident impliquant une moto trois roues.

Fredz et Charlotte Cardin font rayonner le Festival d'été de Saint-Georges

Après deux premières soirées de spectacles, entre métal et country, le Festival d’été de Saint-Georges, organisé par Les Amants de la scène, accueillait ce vendredi 18 juillet le jeune artiste Fredz, suivi de Charlotte Cardin.

Le championnat de drift attire les foules à Vallée-Jonction

L’adrénaline était à son comble, ce samedi 19 juillet, alors que le deuxième round du Drift Mania Canadian Championship (DMCC) prenait d’assaut l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Dimanche 20 juillet

Festival d'été de Saint-Georges : Talk donne tout un show en fermeture

Le Festival d’été de Saint-Georges s’est terminé ce samedi 19 juillet avec le concert du très attendu artiste ontarien, Talk. Ce dernier était précédé du groupe de musique classique Wooden Shapes et de l’artiste français Fuso.

À Saint-Georges, les passionnés du ciel font toujours voler leurs rêves

Le Club d’aéromodélisme Les Phoenix partage sa passion pour le vol téléguidé à Saint-Georges depuis plus de 50 ans. Installé depuis 1992 dans le secteur de Saint-Jean-de-la-Lande, le club réunit aujourd’hui une trentaine de membres, réunis autour d’une même ambition : faire voler des avions… sans quitter le sol.

Lundi 21 juillet

Jeff Côté et Raphaël Lessard en mettent plein la vue

La Série ACT LMS Québec et l’American Canadian Tour faisaient un arrêt en duo à l’Autodrome Montmagny, samedi, pour la présentation du CAN-AM 200.

Fondation Santé Beauce-Etchemin: plus de 865 000 $ amassés

Plus de 865 000 $ ont été amassés par la Fondation Santé Beauce-Etchemin, au cours de son exercice financier 2024-2025, ce qui représente une hausse substantielle par rapport aux dernières années.

Un 2e extrait du prochain album de Michel Claude Roy

L'auteur-compositeur-interprète, Michel Claude Roy, vient de sortir une 2e chanson du micro-album Légendes d'amour, qu'il lancera en septembre prochain.

Mardi 22 juillet

Accident mortel à Saint-Gédéon : l'identité de la victime dévoilée

L'identité de la victime décédée dans la collision frontale survenue jeudi dernier sur la route 204 Sud à Saint-Gédéon a été confirmé ce lundi 22 juillet, par le coroner Daniel Riverin. Il s'agit de Nathalie Gilbert, 43 ans, de Saint-Benjamin.

Piste cyclable: les travaux de la passerelle Calway complètement arrêtés

Les travaux de construction de la passerelle de la piste cyclable, qui enjambera la rivière Calway, entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville, sont complètement arrêtés.

Simon Bédard plaide coupable à des accusations liées aux armes et à la cocaïne

Simon Bédard, ancien propriétaire de l’Escouade canine MRC, a reconnu sa culpabilité à six chefs d’accusation en lien avec la possession d’armes prohibées et de stupéfiants, ce lundi 21 juillet, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Saint-Joseph-de-Beauce destitue son directeur général

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce aurait mis «fin au lien d'emploi l'unissant» à son directeur général, Simon Leclerc.

Travailleurs étrangers temporaires: les manufacturiers au pied du mur

Il est minuit moins une pour les manufacturiers partout au Québec, alors que des centaines de travailleurs étrangers temporaires (TET) devront bientôt quitter le pays en raison des règles du gouvernement fédéral limitant leur nombre dans les entreprises.

Mercredi 23 juillet

La municipalité de Saint-Frédéric obtient le statut de Village-relais

La Municipalité de Saint-Frédéric a officiellement été reconnue comme Village-relais par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, a confirmé la ministre Geneviève Guilbault dans une lettre adressée à la mairesse ce lundi 21 juillet.

Incident à Saint-Victor: Hydro-Québec à l'oeuvre pour rétablir le courant

Des équipes d'Hydro-Québec sont à l'oeuvre pour rétablir le courant, à la suite d'un incident qui est survenu vers 15 h aujourd'hui à Saint-Victor.

Fluoration de l’eau à Saint-Georges : Martin Doyon réagit et continue le combat

Martin Doyon, porte-parole du regroupement citoyen Saint-Georges sans fluor, déplore que la Ville de Saint-Georges maintienne la fluoration de son eau potable malgré les nombreuses demandes citoyennes et les inquiétudes exprimées depuis plus de 15 ans.

Jeudi 24 juillet

Des jeunes artisanes font un don à Moisson Beauce

Cinq élèves de 4e année de l’école De Léry ont marqué la présentation du Grand Marché de Beauceville, le 12 juillet, par leur initiative remarquable, leur esprit entrepreneurial et leur grand cœur.

Grand excès de vitesse: plus de 2 000 $ d'amendes pour un Benjaminois

Un résident de Saint-Benjamin a écopé de contraventions salées, après avoir circulé en grand excès de vitesse dans sa localité.

Beauceville: début de «renippage» de la maison délabrée

Depuis peu, la maison sise au 526 du boulevard Renault à Beauceville, présente des allures moindres de délabrement.

Vendredi 25 juillet

Préservation de l'eau: bilan des actions du COBARIC

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) vient de dresser le bilan de ses initiatives auprès des citoyens du territoire, dans le cadre du Mois de l'eau.

Un déficit de 185 000 $ pour le Parti populaire du Canada

Au 31 décembre 2024, le Parti populaire du Canada affichait un déficit d'opération de 185 530 $.

La prestigieuse Bourse Vanier décernée à Marc-Antoine Poulin

Le Beauceron Marc-Antoine Poulin vient de se voir décerner la prestigieuse Bourse Vanier, une des récompenses d'excellence en recherche les plus remarquables pour la relève scientifique.