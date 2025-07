À Saint-Georges, les passionnés du ciel font toujours voler leurs rêves

Voir la galerie de photos

Le Club d’aéromodélisme Le Phoenix partage sa passion pour le vol téléguidé à Saint-Georges depuis plus de 50 ans. Installé depuis 1992 dans le secteur de Saint-Jean-de-la-Lande, le club réunit aujourd’hui une trentaine de membres, réunis autour d’une même ambition : faire voler des avions… sans quitter le sol.

« L’aéromodélisme, c’est la possibilité de piloter des avions, d’en faire l’entretien, de réaliser des figures comme dans l’aviation grandeur, mais à une échelle plus abordable », a expliqué Daniel Morin, président du Club Phoenix à EnBeauce.com.

Pour lui, cette passion est née il y a plus de vingt ans, alors qu’il accompagnait son frère, déjà membre. « Quelqu’un m’a simplement mis une télécommande dans les mains. J’ai essayé… et j’ai eu la piqûre. »

L’aéromodélisme regroupe une diversité impressionnante d’appareils : avions thermiques ou électriques, hélicoptères, jets à turbine, modèles construits de toutes pièces ou achetés prêts à voler. « On peut vraiment tout faire, mais à plus petite échelle, et surtout en gardant les deux pieds au sol », a souligné M. Morin.

Un site optimisé pour la passion

L’actuel terrain du club, situé dans le rang 2 à Saint-Jean-de-la-Lande, est le fruit de plusieurs déménagements au fil des décennies. Avec sa piste principale de 560 pieds, une secondaire de 350 pieds et de vastes zones dégagées en cas de panne, le site est aujourd’hui parfaitement adapté à la pratique du vol télécommandé.

En plus des séances de vol, le club offre un accompagnement aux nouveaux membres. « Si quelqu’un arrive sans expérience, on lui assigne un instructeur gratuitement. On lui apprend à piloter de façon sécuritaire, du décollage à l’atterrissage », a précisé le président.

Pour Daniel Laliberté, l’un des membres actifs du club, la passion a commencé tôt. « J’ai commencé à l’âge de 8 ans. Au départ, je faisais de la compétition et des démonstrations tous les fins de semaine », raconte-t-il. Son parcours l’a même mené à l’international, notamment à des compétitions dans le Maine et en Indiana, où il a côtoyé les meilleurs pilotes mondiaux.

Aujourd’hui, son objectif a évolué : « Je cherche moins à performer, mais plus à faire découvrir cette activité. Quand j’arrive à un événement avec un jet ou un hélicoptère, je vois que ça impressionne et j'aime faire des démonstrations. »

Afin de partager leur passion avec la population, les membres du Club Phoenix organisent chaque année un grand rassemblement. L’édition 2025 du traditionnel « Funfly » se tiendra du 30 août au 1er septembre sur leur site à Saint-Jean-de-la-Lande. Pour la première fois depuis plusieurs années, le public sera invité à venir admirer les prouesses des pilotes. Camping, feux de camp, démonstrations et autres surprises sont au programme.

« Ce sera l’occasion idéale de découvrir l’univers de l’aéromodélisme, d’échanger avec les passionnés et peut-être même… d’attraper la piqûre à son tour », a conclut Daniel Morin.

Vous pouvez visionnez l'intégralité de notre reportage vidéo au Club d’aéromodélisme Le Phoenix ci-dessus.