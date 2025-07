Le championnat de drift attire les foules à Vallée-Jonction

L’adrénaline était à son comble, ce samedi 19 juillet, alors que le deuxième round du Drift Mania Canadian Championship (DMCC) prenait d’assaut l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Pour la première fois de son histoire, l’organisation a affiché complet, forçant les organisateurs à fermer les guichets et à limiter l’entrée aux détenteurs de billets achetés en ligne.

« Pour la première fois de l’histoire du DMCC, nous sommes sold out », ont-ils annoncé fièrement sur leurs réseaux sociaux.

Les spectateurs, arrivés dès l’ouverture des portes à 9 h, ont eu droit à une journée complète d’action et de fumée, avec des pratiques, qualifications et batailles à couper le souffle dans les catégories Pro-Am et Pro.

Quelques images de la journée en vidéo :

Dès 10 h, les moteurs rugissaient sur la piste, et l’intensité n’a cessé de monter jusqu’aux grandes finales présentées en soirée, où les meilleurs pilotes se sont affrontés devant des gradins pleins à craquer.

L’ambiance festive, le rugissement des moteurs, les dérapages contrôlés millimétrés et l’engouement du public ont confirmé la popularité grandissante du drift au Québec. Une réussite sur toute la ligne pour le DMCC et l’Autodrome Chaudière.

Visionnez ci-dessus notre retour photos de cette journée historique à l'Autodrome Chaudière.