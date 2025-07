Jeff Côté et Raphaël Lessard en mettent plein la vue

La Série ACT LMS Québec et l’American Canadian Tour faisaient un arrêt en duo à l’Autodrome Montmagny, samedi, pour la présentation du CAN-AM 200.

Avec 37 équipes de courses de stock-car de niveau élite, on retrouvait tous les pilotes réguliers de la série québécoise et un peloton significatif de pilotes provenant du nord-est des États-Unis.

Les amateurs ont eu droit à de longues séquences de courses sans interruption alors que peu de neutralisations ont été nécessaires pendant cette finale à la fois disciplinée et spectaculaire. C’est Jonathan Bouvrette qui prenait le départ en tête aux côtés de Dany Gariépy sur la première ligne. Louis-Philippe Lauzier et William Larue se trouvaient juste derrière eux en 3e et 4e place.

Le duel beauceron

Dès le déploiement du drapeau vert, Bouvrette a pris les commandes de l’épreuve. Le premier changement de meneur est survenu au 23e tour. William Larue passait alors en tête avant d’être forcé à l’abandon 20 tours plus tard. Parti de la 10e position, Raphaël Lessard était déjà en pleine remontée à ce moment. Le pilote de la voiture numéro 48QC allait compléter le premier segment de 100 tours en tête du peloton.

Au retour en piste pour le départ de la deuxième tranche, Lessard avait dans son rétroviseur la voiture numéro 51QC de Jeff Côté. S'amorçait alors un duel qui allait mener les deux pilotes beaucerons à un scénario invraisemblable. Au moment de se voir présenter le drapeau à damier, les deux voitures se trouvaient côte à côte avec comme écart le temps d’un clignement des yeux. Après s’être échangé la première place à plus de 9 reprises, c’est finalement Jeff Côté qui a remporté la victoire devant Lessard et ce, après que celle-ci ait été octroyée à Lessard dans un premier temps. Les officiels ont dû avoir recours à plusieurs vérifications après coup afin de déterminer qui des deux belligérants était passé en premier sous le signaleur.

Cette victoire est la première de Côté dans un combiné Québec/États-Unis. Il s’inscrit ainsi dans la courte liste des pilotes québécois ayant déjà remporté une finale de l’American Canadian Tour. Gabe Brown, qui prenait le départ de la 9e place a été le meilleur représentant américain. Il a pris la 3e place devant Dany Gariépy et Jesse Swister. Maxime Gauvreau a terminé à la 6e place grâce à une remontée de 11 positions. Il devance un autre pilote québécois, Alexendre Tardif, qui repart avec la 7e place malgré le fait qu’il roulait dans le peloton de tête alors qu’il ne restait que 13 tours à faire.

Des nerfs d'acier

En ce qui concerne Dany Gariépy, sa soirée aurait bien pu prendre une tournure défavorable alors qu’il se trouvait en 11e place après 100 tours. Dès la relance qui a suivi la pause, le pilote de la voiture 37QC est passé en mode récupération pour finalement compléter sa journée en 4e place. À un certain moment, un podium était à sa portée, lui qui a tout donné pour tenter de dépasser Brown qui se trouvait tout juste devant lui. Avec 12 tours à faire, Gariépy a fait une brève incursion devant le pilote américain qui a mis moins d’un tour pour reprendre sa place.

Dany Trépanier jouait gros lui aussi samedi dernier alors qu’il tente toujours de rejoindre Gariépy et la 2e place au championnat XPN World. Trépanier a effectué une remontée de 12 positions pour finalement prendre la 8e place. On s’attendait à ce que Patrick Cliche explose à un moment ou à un autre de la saison et celui-ci a choisi le CAN-AM 200 pour raviver la flamme avec une remontée spectaculaire de 18 positions le plaçant en 9e place juste derrière Trépanier et devant DJ Shaw qui lui, complète le top 10. Pour cette impressionnante prestation en piste, Cliche reçoit le prix Côté Racing Enterprises.

Autres résultats

Les gens qui ont assisté au CAN-AM 200 auraient eu besoin d’avoir des yeux tout le tour de la tête tellement l’action était partout sur la piste. À ce chapitre, il faut souligner les performances de Christopher Bédard qui a fait un gain de 16 positions en finale après avoir vu sa voiture être endommagée en début de programme. Claude Leclerc a lui aussi connu une bonne journée avec un gain de 11 places, terminant ainsi dans le top 20.

En plus de Raphaël Lessard et Jeff Côté, Martin Goulet Jr. et Alexendre Tardif ont remporté chacun une course de qualification. Patrick Laperle et David Gagnon ont quant à eux pris la première place en course de consolation. Jeff Côté reçoit le titre APLUS RACE CO pour avoir complété le tour le plus rapide en qualification avec un temps de 17.909 secondes.



La Série ACT LMS Québec XPN World se déplace du côté de l’Autodrome Chaudière le samedi 26 juillet pour la présentation du Michel Lessard 150. Cette course en est une qui compte au Challenge Woody Graphics et Bijoux 2e vie. Ce bonus prévoit plus de 3000$ en prix dont un habillage complet pour une voiture de course LMS pour la saison 2026. Les équipes en développement présentes seront aussi admissibles à une bourse spéciale remise par le Groupe Wave. Le premier pilote à avoir reçu une bourse des mains de l’entreprise de Christopher Bédard est Vincent Rivard.

Texte: Rock Bouffard, responsable des communications