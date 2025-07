Des jeunes artisanes font un don à Moisson Beauce  

Cinq élèves de 4e année de l’école De Léry ont marqué la présentation du Grand Marché de Beauceville, le 12 juillet, par leur initiative remarquable, leur esprit entrepreneurial et leur grand cœur.

Regroupées sous le nom Jeunes artisanes De Léry, Delphine Cloutier, Alycia Jacques, Elena Méthot, Ougaing Eva Mikaella Siomne et Élodie Roy, accompagnées d’Adaline Méthot (6 ans), ont conçu et fabriqué des produits artisanaux qu’elles ont vendus lors de l’événement. De leurs profits, elles ont choisi de remettre un don de 200 $ à Moisson Beauce.

Une initiative 100 % jeunesse

Elles ont sélectionné l’organisme pour son importance dans leur communauté, sachant que Moisson Beauce aide de nombreuses familles touchées par l’insécurité alimentaire. Sensibles aux défis liés à la précarité économique, elles ont voulu que leur travail serve une cause locale. «C’était notre idée de participer à un marché! On voulait vendre nos créations et aussi aider un organisme. On a choisi Moisson Beauce parce qu’on trouve que ce qu’ils font est important pour les familles d’ici», explique Elena Méthot, au nom du groupe.

«Ces jeunes nous rappellent que c’est en unissant nos forces et nos talents que nous pouvons véritablement changer les choses. Merci à ces élèves engagés qui ont choisi de faire une réelle différence dans leur communauté», souligne Marie Champagne, directrice générale chez Moisson Beauce.

Inspirées par le Marché public Beauce-Centre de Beauceville, ces cinq élèves âgées de 10 ans ont eu l’idée de créer leur propre kiosque, avec l’appui de leurs parents et grands-parents. Pendant deux mois, elles ont travaillé à la conception d’une variété de produits: bracelets en élastique, bijoux, crayons décorés, porte-clés, lavettes tricotées, éponges à récurer crochetées, pots de fleurs en origami, pots de caramel faits maison, toiles peintes à la main, boutures de plantes et diverses décorations.

Une expérience d’apprentissage enrichissante

Malgré la chaleur accablante, les jeunes artisanes sont demeurées fidèles au poste de 8 h à 15 h 30 et ont vendu la majorité de leurs produits. Au-delà des ventes, ce projet leur a permis de développer de nombreuses compétences entrepreneuriales. Elles ont dû mettre en pratique chacune des étapes nécessaires à la conception et à la mise en vente d’un produit, tout en collaborant entre elles pour assurer un service à la clientèle de qualité.

«Le plus beau, c’était de voir tous les gens sourire en regardant leurs produits et en écoutant leur présentation. On a vu nos enfants grandir à travers ce projet. Elles ont démontré une maturité et un sens des responsabilités étonnants pour leur jeune âge, ce qui a surpris bien des adultes. Nous sommes vraiment fières d’elles. Merci à tous ceux qui les ont encouragées », ajoutent Leila Gaëlle, Véronique Gagné, Annick Longuépée, Annick Poulin et Jennyfer Thiboutot, mamans des jeunes artisanes.

Les jeunes filles se disent fières et heureuses de l’expérience qu’elles ont vécue le 12 juillet dernier sur l’Île Ronde. Certaines ont même déjà des idées pour un prochain kiosque, rêvant de renouveler l’expérience dans un autre événement.

Derrière chaque enfant, il y avait une équipe d’adultes engagée. Merci à tous les parents et grands-parents qui ont accompagné, encouragé et épaulé les filles à chaque étape du projet : Daniel Cloutier, Leila Gaëlle, Véronique Gagné, Hélène Galipeau, Johanne Laframboise, Annick Longuépée, Jean-Lucien Méthot, Jean-Pierre Méthot, Annick Poulin, Alain Roy et Jennyfer Thiboutot.