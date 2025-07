La prestigieuse Bourse Vanier décernée à Marc-Antoine Poulin

Le Beauceron Marc-Antoine Poulin vient de se voir décerner la prestigieuse Bourse Vanier, une des récompenses d'excellence en recherche les plus remarquables pour la relève scientifique.

«Je suis très emballé» a dit le diplômé, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com, lui qui détient un bacc en génie biotechnologique et une maîtrise de recherche en génie civil de l'Université de Sherbrooke.

Toujours avec cet établissement d'enseignement supérieur, le jeune homme de 26 ans entreprendra, dès le 1er septembre, son doctorat en génie chimique sur la conversion de résidus de biomasses lignocellulosiques, comme les plantes industrielles, en biochar. Ce procédé permet de stocker le dioxyde de carbone (CO2), d’améliorer les propriétés des sols et de produire de l’énergie. La recherche permettra d’en évaluer son potentiel à grande échelle dans le contexte canadien.

«Mon but sera d'étudier rigoureusement l'aspect de la séquestration du carbone, puisqu'il s'agit d'une technologie reconnue par le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) pour son potentiel à grande échelle dans la réduction des GES (gaz à effet de serre) et que le Canada mise beaucoup là-dessus pour la carboneutralité d'ici 2050 [...] il s'agit d'une filière industrielle que l'on pourrait forcément voir en Beauce dans le futur», estime le natif de Saint-Prosper. Il sera soutenu par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Signalons que les bourses d’études supérieures Vanier visent à recruter et retenir les meilleurs étudiants et étudiantes de doctorat dans les universités canadiennes. S’élevant à 50 000 $ par année pendant trois ans, elles sont remises à des personnes amorçant des études doctorales en tenant compte de leur excellence universitaire, de leur potentiel de recherche et de leurs compétences manifestes en leadership.