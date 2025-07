Fondation Santé Beauce-Etchemin: plus de 865 000 $ amassés

Plus de 865 000 $ ont été amassés par la Fondation Santé Beauce-Etchemin, au cours de son exercice financier 2024-2025, ce qui représente une hausse substantielle par rapport aux dernières années.

C'est du moins ce qui ressort du rapport présenté lors de l'Assemblée générale de l'organisme, tenue le 9 juillet.

«La majorité des dons proviennent de la population, et une reprise encourageante du soutien des entreprises s’est également fait sentir. Ces sommes permettront de répondre aux besoins et surtout, de conserver la capacité d’agir rapidement lorsque des projets prioritaires seront confirmés», soutient Louis-David Bourque, président du conseil d’administration.

À la suite de l’AGA, quatre nouveaux membres ont été élus au conseil: Dr Jean-Sébastien Roy, Nathalie Lessard, Kim Rioux et Mario Vallée, qui succédera à M. Pierre Domingue en tant que trésorier. Jules E. Genier, membre du conseil d’administration depuis un an, a été nommé administrateur du conseil exécutif, se joignant ainsi à Louis-David Bourque comme président, François Bégin, vice-président, et Nancy Catellier, secrétaire.