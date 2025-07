Préservation de l'eau: bilan des actions du COBARIC

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) vient de dresser le bilan de ses initiatives auprès des citoyens du territoire, dans le cadre du Mois de l'eau.

L'organisme a mené plusieurs activités, avec divers autres groupes du milieu, dans l'objectif de sensibiliser et éduquer sur l’importance de l’eau dans nos vies, et sur les gestes simples à poser pour la préserver.

«En multipliant les actions que ce soit dans les écoles, les parcs ou sur les réseaux sociaux on crée des liens directs avec la population, explique Véronique Brochu, directrice générale du COBARIC. C’est essentiel pour nous de faire vivre les enjeux liés à l’eau de façon concrète, vivante et accessible.»

Voici quelques unes des activités tenues au cours des dernières semaines:

Distribution d'arbres

Le COBARIC a distribué 400 arbres aux élèves des écoles primaires Let’s Go à Saint-Georges (22 mai) et L’Éveil à Sainte-Marie (10 juin). Pour chaque distribution, une courte présentation éducative d’environ 10 minutes a été offerte afin d’expliquer le rôle positif des arbres sur la qualité de l’eau, la biodiversité et la prévention de l’érosion.

Le COBARIC a pu compter sur la participation de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), venue présenter le rôle des arbres aux enfants. «En plus de répondre à sa mission, elle (l’Association) fait la promotion des biens et services environnementaux auxquels les propriétaires forestiers contribuent en prenant soin de leurs forêts. Entre autres, protéger les bassins versants et la qualité de l’eau», a souligné Éric Cliche, directeur général de l’APBB.

Ces rencontres ont également permis d’échanger avec les enfants sur l’importance des bandes riveraines pour la santé des rivières. Ainsi, en plus de marquer le Mois de l’arbre et des forêts, ces activités ont contribué à éveiller la conscience environnementale des plus jeunes.

Fête de la pêche

Le COBARIC a participé à la Fête de la pêche le 7 juin sur trois sites: aux abords de la rivière Noire à Saint-Agapit, près de la rivière des Fermes à Saint-Joseph-de-Beauce, et au lac de la Passe au cœur du Domaine des Appalaches à Notre-Dame-des-Bois. Des kiosques de sensibilisation pour les jeunes de moins de 18 ans y présentaient les poissons d’eau douce, leur habitat, les règles de sécurité et les bonnes pratiques de pêche. Ces activités éducatives ont été réalisées en partenariat avec des acteurs locaux, alors que Pro-Nature Sainte-Marie Chasse et pêche a généreusement offert deux cannes à pêche, ajoutant à l’enthousiasme des participants.

Kiosque de sensibilisation

Dans le cadre de sa campagne estivale de sensibilisation à la protection des rivières, le COBARIC a tenu deux kiosques d'information. Le premier a eu lieu le 21 juin à l’Écoparc de la Chaudière, et le second, le 5 juillet au Parc des Chutes-de-la-Chaudière, afin de sensibiliser les Lévisiens et Lévisiennes. Sur place, les visiteurs pouvaient explorer un bac à benthos, consulter des cartes explicatives, participer à un jeu interactif sur la qualité de l’eau, découvrir un coroplaste sur les écogestes, poser leurs questions à l’équipe, etc. L’objectif: offrir une expérience à la fois ludique, éducative et concrète pour mieux comprendre l’impact de la vie urbaine sur nos rivières et les gestes simples à poser au quotidien.

Campagne sur les réseaux sociaux

Saviez-vous que jeter un simple déchet dans la rue peut finir par polluer la rivière Chaudière? C’est dans cette optique qu’en juin, pour le Mois de l’eau, le COBARIC a lancé une campagne de sensibilisation sur ses réseaux Facebook et TikTok, abordant des enjeux liés à l’eau. En 17 publications, il a été question de plusieurs sujets, comme les bandes riveraines, la consommation d’eau potable et les impacts des déchets sur l’environnement. Avec plus de 11 000 vues et 5 000 personnes atteintes, cette initiative a permis la diffusion des messages essentiels pour préserver l’or bleu québécois.

Rappelons que la mission du COBARIC est de concerter le milieu municipal, forestier, industriel, agricole, communautaire ainsi que les citoyens à une utilisation harmonieuse de l’eau.