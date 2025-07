Un déficit de 185 000 $ pour le Parti populaire du Canada

Au 31 décembre 2024, le Parti populaire du Canada affichait un déficit d'opération de 185 530 $.

C'est du moins ce que révèlent les états financiers vérifiés 2024 de la formation politique, qui viennent d'être déposés auprès d'Élections Canada.

Les responsables du PPC, dont le chef fondateur est l'ancien député fédéral de Beauce, Maxime Bernier, indiquent que cette insuffisance a été épongée par des fonds qui ont été mis de côté au cours des années précédentes.

La carence s'explique entre autres par des revenus en provenance de dons «nettement en baisse en 2024» par rapport à l’année précédente. Ainsi, le Parti a recueilli 1 159 903 $ en dons et 145 975 $ en frais d'adhésion. De même, la vente de matériel promotionnel a généré des entrées «minimes» d'argent. Au grand total, les recettes se sont élevées à 1 511 881 $.

Pour ce qui est des dépenses, un montant de 653 880 $ a été versé en salaires et avantages sociaux. Cela inclut des compensations pour deux employés qui ont été remerciés. Le Parti avait six employés à plein temps à la fin de l’année, incluant le chef. Les employés ont reçu une augmentation de salaire de 2 % pour tenir compte de l’inflation, sauf le chef, dont le salaire est resté à 104 000 $ depuis 2020. Le Parti a également payé 224 106 $ en honoraires professionnels à des contractuels.

Le rapport signale que les charges ont diminué «considérablement» en publicité (103 729 $) et les déplacements (140 348 $), ainsi que sur les transferts aux candidats et associations, en comparaison de l’année précédente, alors que des ressources importantes avaient été consacrées à des élections partielles, en particulier celle de Portage-Lisgar (Manitoba) où le chef était candidat. Le Parti a également dépensé une «somme considérable» pour organiser sa Conférence Révision 2024: 287 768 $

«Au 31 décembre, nous avions 482 651 $ en trésorerie et équivalents de trésorerie, 118 232 $ en comptes à recevoir ainsi que 1 514 254 $ en dépôts à terme et placements [...] Le Parti gère ses finances de façon responsable, n'a emprunté aucun montant pour mener ses campagnes électorales en 2019, 2021 et 2025, et n’a aucune dette», ont conclu les administrateurs du PPC, en regard de ce bilan financier annuel.

Rappelons que lors du scrutin du 28 avril dernier, Maxime Bernier a tenté pour la 3e fois de reprendre son siège de député de Beauce. Il a mordu à nouveau la poussière en terminant en quatrième position parmi les cinq candidats en lice, avec 5,8 % des voix exprimées.