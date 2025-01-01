Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce cette fin de semaine ?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 16 août
Exposition Les Îles Nulle Part
Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 14 septembre
Championnat Canadien Junior Féminin 2025 (Golf)
Rondes finales et cérémonie de remise des prix.
Où: Club de Golf de Saint-Marie
Quand: Dès 8h30
Festival de l'épi
Activités familiales, musique et danse en ligne.
Où: 34, 6e rue — Scott
Quand: Dès 16h30
Festival de Saint-Frédéric
Activités familiales et sportives, danse country-pop et concerts.
Où: 2161 rue Principale — Saint-Frédéric
Quand: Dès 17h
Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper
Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.
Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper
Quand: durant tout l'été
Les Entreprises en famille
Journée festive pour appuyer l'organisme Ouvre ton coeur à l'espoir.
Où: Parc de l'Île ronde — Beauceville
Quand: de 10 h 30 à 16 h
Dimanche 17 août
Exposition Les Îles Nulle Part
Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 14 septembre
Festival de l'épi
Activités familiales, musique et danse en ligne.
Où: 34, 6e rue — Scott
Quand: Dès 16h30
Festival de Saint-Frédéric
Journée familiale, tournoi de poche et course de canard
Où: 2161 rue Principale — Saint-Frédéric
Quand: Dès 10h
Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper
Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.
Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper
Quand: durant tout l'été
Dimanches musicaux
Prestation du pianiste classique Alain Chateauvert.
Où: Église St-Paul de Cumberland — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 11 h
Cette semaine
Collecte de sang
Objectif: 80 donneurs.
Où: Centre des arts et de la culture — Lac-Etchemin
Quand: Mercredi 20 août, de 13 h 30 à 19 h 30
Récital de l'été georgien
Du pop-rock avec le groupe Auto Reverse.
Où: Parc de l'Arboretum — Saint-Georges
Quand: Mercredi 20 août, dès 19 h
Collecte de sang
Objectif: 80 donneurs.
Où: Salle des Festivités Western — Saint-Victor
Quand: Jeudi 21 août, de 14 h 30 à 20 h