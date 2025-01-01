Quoi faire en Beauce cette fin de semaine ?

Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 16 août

Exposition Les Îles Nulle Part

Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 14 septembre

Championnat Canadien Junior Féminin 2025 (Golf)

Rondes finales et cérémonie de remise des prix.

Où: Club de Golf de Saint-Marie

Quand: Dès 8h30

Festival de l'épi

Activités familiales, musique et danse en ligne.

Où: 34, 6e rue — Scott

Quand: Dès 16h30

Festival de Saint-Frédéric

Activités familiales et sportives, danse country-pop et concerts.

Où: 2161 rue Principale — Saint-Frédéric

Quand: Dès 17h

Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper

Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.

Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper

Quand: durant tout l'été

Les Entreprises en famille

Journée festive pour appuyer l'organisme Ouvre ton coeur à l'espoir.

Où: Parc de l'Île ronde — Beauceville

Quand: de 10 h 30 à 16 h

Dimanche 17 août

Exposition Les Îles Nulle Part

Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 14 septembre

Festival de l'épi

Activités familiales, musique et danse en ligne.

Où: 34, 6e rue — Scott

Quand: Dès 16h30

Festival de Saint-Frédéric

Journée familiale, tournoi de poche et course de canard

Où: 2161 rue Principale — Saint-Frédéric

Quand: Dès 10h

Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper

Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.

Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper

Quand: durant tout l'été

Dimanches musicaux

Prestation du pianiste classique Alain Chateauvert.

Où: Église St-Paul de Cumberland — Saint-Simon-les-Mines

Quand: dès 11 h

Cette semaine

Collecte de sang

Objectif: 80 donneurs.

Où: Centre des arts et de la culture — Lac-Etchemin

Quand: Mercredi 20 août, de 13 h 30 à 19 h 30

Récital de l'été georgien

Du pop-rock avec le groupe Auto Reverse.

Où: Parc de l'Arboretum — Saint-Georges

Quand: Mercredi 20 août, dès 19 h