Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 15 au 17 août?

15 août 2025
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 15 août

Exposition Les Îles Nulle Part
Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 14 septembre

Championnat Canadien Junior Féminin 2025 (Golf)
Rondes finales.
Où: Club de Golf de Saint-Marie
Quand: Dès 8h30

Festival de l'épi
Activités familiales, musique et danse en ligne.
Où: 34, 6e rue — Scott
Quand: Dès 16h30

Festival de Saint-Frédéric
Activités familiales et sportives, 5 à 7 des Travailleurs et concerts.
Où: 2161 rue Principale — Saint-Frédéric
Quand: Dès 17h

Cinéma en plein air
Projection de Garfield: le film, suivi de Tornades.
Où: à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges
Quand: à 18 h et 20 h 30

Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper
Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.
Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper
Quand: durant tout l'été

Collecte de sang
Objectif: 90 donneurs.
Où: Centre municipal — Saint-Lambert-de-Lauzon
Quand: de 14 h à 19 h 30

Samedi 16 août 

Exposition Les Îles Nulle Part
Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 14 septembre

Championnat Canadien Junior Féminin 2025 (Golf)
Rondes finales et cérémonie de remise des prix.
Où: Club de Golf de Saint-Marie
Quand: Dès 8h30

Festival de l'épi
Activités familiales, musique et danse en ligne.
Où: 34, 6e rue — Scott
Quand: Dès 16h30

Festival de Saint-Frédéric
Activités familiales et sportives, danse country-pop et concerts.
Où: 2161 rue Principale — Saint-Frédéric
Quand: Dès 17h

Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper
Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.
Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper
Quand: durant tout l'été

Les Entreprises en famille
Journée festive pour appuyer l'organisme Ouvre ton coeur à l'espoir.
Où: Parc de l'Île ronde — Beauceville
Quand: de 10 h 30 à 16 h

Dimanche 17 août

Exposition Les Îles Nulle Part
Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 14 septembre

Festival de l'épi
Activités familiales, musique et danse en ligne.
Où: 34, 6e rue — Scott
Quand: Dès 16h30

Festival de Saint-Frédéric
Journée familiale, tournoi de poche et course de canard
Où: 2161 rue Principale — Saint-Frédéric
Quand: Dès 10h

Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper
Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.
Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper
Quand: durant tout l'été

Dimanches musicaux
Prestation du pianiste classique Alain Chateauvert.
Où: Église St-Paul de Cumberland — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 11 h

Cette semaine

Collecte de sang
Objectif: 80 donneurs.
Où: Centre des arts et de la culture — Lac-Etchemin
Quand: Mercredi 20 août, de 13 h 30 à 19 h 30

Récital de l'été georgien
Du pop-rock avec le groupe Auto Reverse.
Où: Parc de l'Arboretum — Saint-Georges
Quand: Mercredi 20 août, dès 19 h

Collecte de sang
Objectif: 80 donneurs.
Où: Salle des Festivités Western — Saint-Victor
Quand: Jeudi 21 août, de 14 h 30 à 20 h

