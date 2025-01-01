Et beauceron
Le 12 août, j’achète un livre québécois! Et beauceron!, telle est la devise du jour.
En cette journée spéciale, EnBeauce.com vous propose quelques livres d’auteur de la Beauce pour garnir votre bibliothèque ou celle de vos enfants:
- Pages d’histoire de la Nouvelle-Beauce, présentant les propos de Denis Sylvain recueillis par Raymond Beaudet,
- Sans l’ombre d’une preuve, de Christopher Bosa,
- La rage au coeur, de Christopher Bosa,
- la Saga Beaudet-Grandin, écrite par Raymond Beaudet et illustrée par Hélène Moore,
- Les lunettes grossissantes de Mémé, par Jerry Beaudoin,
- Perdu à l'épicerie, par Jerry Beaudoin,
- Cette étincelle qui a transformé ma vie, par Myriam Busque,
- Les sorciers de la Beauce, de Dominic Bellavance.