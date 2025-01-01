Nous joindre
Du 5 au 7 septembre à Saint-Séverin

Festifilm de la Beauce: Félix-Antoine Duval en sera le porte-parole

durée 10h00
11 août 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les organisateurs du Festifilm de la Beauce viennent d'annoncer que Félix-Antoine Duval agira comme porte-parole de la 19e rencontre cinématographique, qui aura lieu du 5 au 7 septembre à Saint-Séverin.

En effet, l'acteur et comédien originaire de Beauceville a accepté ce rôle de soutien et de promotion de l'événement.

Diplômé en option théâtre du Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse, l’année 2015 en a été une charnière pour Félix Duval; en effet, il a été révélé au public québécois en décfrochant une nomination au 31e gala des prix Gémeaux, grâce au rôle de Cédric dans la série Pour Sarah.

Multipliant les rôles au petit écran (Marche à l’ombre 2, Victor Lessard : Violence à l’origine, La Faille 2, La Malédiction de Jonathan Plourde, Les Bombes), il sera Xavier durant les sept saisons de L'Échappée, sur les ondes de TVA et plus récemment Tomas dans Fragments, série touchante écrite par Serge Boucher.

Après apparitions dans Henri Henri de Martin Talbot, et Corbo de Mathieu Denis, sa première incursion majeure au cinéma ne pourrait être plus singulière. Il est choisi par Bruce LaBruce, enfant maudit du cinéma canadien, pour incarner les jumeaux Daniel et Dominic dans la comédie queer anglophone Saint-Narcisse.

En 2023, Félix-Antoine devient le Mathyas de Sophie Deraspe pour le film Bergers, coproduction France-Québec. Comme il faillait s'y attendre, le film sera projeté au Festifilm de la Beauce, le vendredi 5 septembre, en compagnie de Félix-Antoine Duval et aussi de sa réalisatrice, Sophie Deraspe.

Pour en revenir à l'acteur de 33 ans, on l’a vu à l’automne 2024, dans Indéfendable, sur les ondes de TVA, dans Doute Raisonnable (Radio-Canada), au théâtre du Rideau Vert dans Le Boulevard, et tout dernièrement, en tant que Baptiste, dans Le Denier des Monstres.

La programmation complète du Festifilm de la Beauce sera dévoilé très prochainement.

Balado: En tête-à-tête avec Félix-Antoine Duval

