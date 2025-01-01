La jeunesse s'invite aux Plumes de chez nous, c'est en ce moment à Saint-Georges

L’événement La jeunesse s’invite aux Plumes de chez nous se poursuit cet après-midi à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Plusieurs auteurs de la Beauce sont présents pour parler de leurs ouvrages et de leur passion, notamment Isabelle Lessard, Nancy Paquet et Anne Julien. Dominic Bellavance est également sur place pour présenter une conférence sur ses livres jeunesses et ses inspirations des légendes d’ici.

Jusqu’à 16 h, petits et grands sont invités à se rendre à cet événement gratuit organisé par le Parrainage jeunesse.

Au total, 25 auteurs de genres variés sont disponibles. Un caricaturiste propose également de vous dresser le portrait.