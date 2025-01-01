Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Rencontre avec des auteurs d'ici

La jeunesse s'invite aux Plumes de chez nous, c'est en ce moment à Saint-Georges

durée 13h05
9 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

L’événement La jeunesse s’invite aux Plumes de chez nous se poursuit cet après-midi à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Plusieurs auteurs de la Beauce sont présents pour parler de leurs ouvrages et de leur passion, notamment Isabelle Lessard, Nancy Paquet et Anne Julien. Dominic Bellavance est également sur place pour présenter une conférence sur ses livres jeunesses et ses inspirations des légendes d’ici. 

Jusqu’à 16 h, petits et grands sont invités à se rendre à cet événement gratuit organisé par le Parrainage jeunesse. 

Au total, 25 auteurs de genres variés sont disponibles. Un caricaturiste propose également de vous dresser le portrait. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une table ronde se tiendra prochainement en l'honneur de Jean-Luc Grondin

Publié à 11h00

Une table ronde se tiendra prochainement en l'honneur de Jean-Luc Grondin

L'exposition rétrospective de l'artiste naturaliste Jean-Luc Grondin, de Saint-Gédéon-de-Beauce, est présentée au Centre culturel Marie-Fitzbach jusqu'au 17 août.  Reconnu pour ses œuvres incroyablement minutieuses, le "peintre des oiseaux" a su capter avec une précision exceptionnelle le mouvement, la lumière et les détails de la faune aviaire ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Publié à 6h00

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 9 août Exposition Les Îles Nulle Part Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée. Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce Quand: jusqu'au 14 septembre Exposition du ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce du 8 au 10 août?

Publié hier à 8h00

Quoi faire en Beauce du 8 au 10 août?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 8 août Exposition Les Îles Nulle Part Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée. Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce Quand: jusqu'au 14 septembre Exposition ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge