Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 9 août

Exposition Les Îles Nulle Part

Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 14 septembre

Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper

Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.

Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper

Quand: durant tout l'été

Tournoi régional de soccer ABRITEK

Organisé par le Club Ascalon.

Où: Terrains synthétiques de soccer de Saint-Georges

Quand: à compter de 8 h

Expo agricole de Beauce

Pour la programmation, cliquez ici.

Où: Site de l'aréna — Saint-Honoré

Quand: à compter de 9 h

Le Woodstock du trappeur

Le plus gros rassemblement de piégeurs au Québec.

Où: 403, route du Président-Kennedy — Saint-Théophile

Quand: dès 9 h

Journée des enfants à l'Autodrome Chaudière

Accès gratuit pour tous les 0 à 17 ans.

Où: Autodrome Chaudière— Vallée-Jonction

Quand: dès 9 h 45 (ouverture des estrades)

Courses de rabaska

Une dizaine d'équipes du Québec, dont deux de la Beauce, participeront à la course.

Où: Parc Veilleux — Saint-Georges

Quand: à compter de 10 h

Salon littéraire Les plumes de chez-nous

Sous le thème «La jeunesse s’invite aux Plumes de chez-nous».

Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges

Quand: 10 h à 16 h

Festival musical Beauce Rock

Pour la programmation, cliquez ici.

Où: Île ronde — Beauceville

Quand: à compter de 13 h

L'Écho des Perséides

Spectacle sous les étoiles par Alexandre Berthier, alias VJ Sixtopaz.

Où: au Parc du Massif du Sud à Saint-Philémon

Quand: de 19 h à 23 h

Dimanche 10 août

Expo agricole de Beauce

Pour la programmation, cliquez ici.

Où: Site de l'aréna — Saint-Honoré

Quand: à compter de 7 h 30

Dimanches musicaux

Prestation du trio de jazz Ambiance.

Où: Église St-Paul de Cumberland — Saint-Simon-les-Mines

Quand: dès 11 h

