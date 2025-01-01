Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

durée 06h00
9 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 9 août

Exposition Les Îles Nulle Part
Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 14 septembre

Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper
Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.
Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper
Quand: durant tout l'été

Tournoi régional de soccer ABRITEK
Organisé par le Club Ascalon.
Où: Terrains synthétiques de soccer de Saint-Georges
Quand: à compter de 8 h

Expo agricole de Beauce
Pour la programmation, cliquez ici.
Où: Site de l'aréna — Saint-Honoré
Quand: à compter de 9 h

Le Woodstock du trappeur
Le plus gros rassemblement de piégeurs au Québec.
Où: 403, route du Président-Kennedy — Saint-Théophile
Quand: dès 9 h

Journée des enfants à l'Autodrome Chaudière
Accès gratuit pour tous les 0 à 17 ans.
Où: Autodrome Chaudière— Vallée-Jonction
Quand: dès 9 h 45 (ouverture des estrades)

Courses de rabaska
Une dizaine d'équipes du Québec, dont deux de la Beauce, participeront à la course.
Où: Parc Veilleux — Saint-Georges
Quand: à compter de 10 h

Salon littéraire Les plumes de chez-nous
Sous le thème «La jeunesse s’invite aux Plumes de chez-nous».
Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges
Quand: 10 h à 16 h

Festival musical Beauce Rock
Pour la programmation, cliquez ici. 
Où: Île ronde — Beauceville
Quand: à compter de 13 h

L'Écho des Perséides
Spectacle sous les étoiles par Alexandre Berthier, alias VJ Sixtopaz.
Où: au Parc du Massif du Sud à Saint-Philémon
Quand: de 19 h à 23 h

Dimanche 10 août

Exposition Les Îles Nulle Part
Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 14 septembre

Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper
Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.
Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper
Quand: durant tout l'été

Expo agricole de Beauce
Pour la programmation, cliquez ici.
Où: Site de l'aréna — Saint-Honoré
Quand: à compter de 7 h 30

Tournoi régional de soccer ABRITEK
Organisé par le Club Ascalon.
Où: Terrains synthétiques de soccer de Saint-Georges
Quand: à compter de 8 h

Le Woodstock du trappeur
Le plus gros rassemblement de piégeurs au Québec.
Où: 403, route du Président-Kennedy — Saint-Théophile
Quand: dès 9 h

Dimanches musicaux
Prestation du trio de jazz Ambiance.
Où: Église St-Paul de Cumberland — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 11 h

Cette semaine

Récital de l'été georgien
Le groupe Queen Size avec Brigitte Larochelle, Caroline Poulin et Mélanie Gauthier.
Où: Parc de l'Arboretum — Saint-Georges
Quand: Mercredi 13 août, dès 19 h

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La jeunesse s'invite aux Plumes de chez nous, c'est en ce moment à Saint-Georges

Publié à 13h05

La jeunesse s'invite aux Plumes de chez nous, c'est en ce moment à Saint-Georges

L’événement La jeunesse s’invite aux Plumes de chez nous se poursuit cet après-midi à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges. Plusieurs auteurs de la Beauce sont présents pour parler de leurs ouvrages et de leur passion, notamment Isabelle Lessard, Nancy Paquet et Anne Julien. Dominic Bellavance est également sur place pour présenter une conférence ...

LIRE LA SUITE
Une table ronde se tiendra prochainement en l'honneur de Jean-Luc Grondin

Publié à 11h00

Une table ronde se tiendra prochainement en l'honneur de Jean-Luc Grondin

L'exposition rétrospective de l'artiste naturaliste Jean-Luc Grondin, de Saint-Gédéon-de-Beauce, est présentée au Centre culturel Marie-Fitzbach jusqu'au 17 août.  Reconnu pour ses œuvres incroyablement minutieuses, le "peintre des oiseaux" a su capter avec une précision exceptionnelle le mouvement, la lumière et les détails de la faune aviaire ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce du 8 au 10 août?

Publié hier à 8h00

Quoi faire en Beauce du 8 au 10 août?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 8 août Exposition Les Îles Nulle Part Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée. Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce Quand: jusqu'au 14 septembre Exposition ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge