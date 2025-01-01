Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 9 août
Exposition Les Îles Nulle Part
Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 14 septembre
Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper
Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.
Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper
Quand: durant tout l'été
Tournoi régional de soccer ABRITEK
Organisé par le Club Ascalon.
Où: Terrains synthétiques de soccer de Saint-Georges
Quand: à compter de 8 h
Expo agricole de Beauce
Pour la programmation, cliquez ici.
Où: Site de l'aréna — Saint-Honoré
Quand: à compter de 9 h
Le Woodstock du trappeur
Le plus gros rassemblement de piégeurs au Québec.
Où: 403, route du Président-Kennedy — Saint-Théophile
Quand: dès 9 h
Journée des enfants à l'Autodrome Chaudière
Accès gratuit pour tous les 0 à 17 ans.
Où: Autodrome Chaudière— Vallée-Jonction
Quand: dès 9 h 45 (ouverture des estrades)
Courses de rabaska
Une dizaine d'équipes du Québec, dont deux de la Beauce, participeront à la course.
Où: Parc Veilleux — Saint-Georges
Quand: à compter de 10 h
Salon littéraire Les plumes de chez-nous
Sous le thème «La jeunesse s’invite aux Plumes de chez-nous».
Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges
Quand: 10 h à 16 h
Festival musical Beauce Rock
Pour la programmation, cliquez ici.
Où: Île ronde — Beauceville
Quand: à compter de 13 h
L'Écho des Perséides
Spectacle sous les étoiles par Alexandre Berthier, alias VJ Sixtopaz.
Où: au Parc du Massif du Sud à Saint-Philémon
Quand: de 19 h à 23 h
Dimanche 10 août
Exposition Les Îles Nulle Part
Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 14 septembre
Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper
Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.
Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper
Quand: durant tout l'été
Expo agricole de Beauce
Pour la programmation, cliquez ici.
Où: Site de l'aréna — Saint-Honoré
Quand: à compter de 7 h 30
Tournoi régional de soccer ABRITEK
Organisé par le Club Ascalon.
Où: Terrains synthétiques de soccer de Saint-Georges
Quand: à compter de 8 h
Le Woodstock du trappeur
Le plus gros rassemblement de piégeurs au Québec.
Où: 403, route du Président-Kennedy — Saint-Théophile
Quand: dès 9 h
Dimanches musicaux
Prestation du trio de jazz Ambiance.
Où: Église St-Paul de Cumberland — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 11 h
Cette semaine
Récital de l'été georgien
Le groupe Queen Size avec Brigitte Larochelle, Caroline Poulin et Mélanie Gauthier.
Où: Parc de l'Arboretum — Saint-Georges
Quand: Mercredi 13 août, dès 19 h