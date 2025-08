Les coureurs en rabaska s'amènent à Saint-Georges

Une dizaine d'équipes du Québec, dont deux du Drakkar de Beauce, participeront à la course étape du circuit provincial de l'Association des Coureurs en Rabaska du Québec (ACRQ), qui sera disputée samedi sur la rivière Chaudière à Saint-Georges.

Le site de compétition se situe au parc Veilleux.

Deux courses R-9 d'une distance de 12,5 km chacune seront disputées. Le départ de la première est programmé à 10 h 45 (arrivée prévue vers midi); la seconde s'enclenchera à 12 h 30. L'annonce des résultats s'effectuera vers 14 h 15

Chaque course comprend quatre tours sur un parcours exigeant, impliquant trois bouées et plusieurs manoeuvres techniques, notamment le contournement des piliers du pont David-Roy et de l'Île Pozer. Le cumul des temps des deux courses déterminera le classement final.

À noter également qu'une course de l'Association des Coureurs en Canot du Québec (ACCQ) se tiendra simultanément.

L'organisation invite la population à venir encourager les athlètes et profiter du spectacle sur les berges de la Chaudière.