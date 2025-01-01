Nous joindre
Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 8 au 10 août?

durée 08h00
8 août 2025
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 8 août

Exposition Les Îles Nulle Part
Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 14 septembre

Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper
Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.
Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper
Quand: durant tout l'été

Expo agricole de Beauce
Pour la programmation, cliquez ici.
Où: Site de l'aréna — Saint-Honoré
Quand: à compter de 9 h

Collecte de sang
Objectif: 60 donneurs.
Où: Salle municipale — Saint-Martin
Quand: de 14 h à 20 h

Le Woodstock du trappeur
Le plus gros rassemblement de piégeurs au Québec.
Où: 403, route du Président-Kennedy — Saint-Théophile
Quand: dès 15 h

Festival musical Beauce Rock
Pour la programmation, cliquez ici. 
Où: Île ronde — Beauceville
Quand: à compter de 17 h

Tournoi régional de soccer ABRITEK
Organisé par le Club Ascalon.
Où: Terrains synthétiques de soccer de Saint-Georges
Quand: à compter de 18 h

Samedi 9 août

Exposition Les Îles Nulle Part
Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 14 septembre

Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper
Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.
Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper
Quand: durant tout l'été

Tournoi régional de soccer ABRITEK
Organisé par le Club Ascalon.
Où: Terrains synthétiques de soccer de Saint-Georges
Quand: à compter de 8 h

Expo agricole de Beauce
Pour la programmation, cliquez ici.
Où: Site de l'aréna — Saint-Honoré
Quand: à compter de 9 h

Le Woodstock du trappeur
Le plus gros rassemblement de piégeurs au Québec.
Où: 403, route du Président-Kennedy — Saint-Théophile
Quand: dès 9 h

Journée des enfants à l'Autodrome Chaudière
Accès gratuit pour tous les 0 à 17 ans.
Où: Autodrome Chaudière— Vallée-Jonction
Quand: dès 9 h 45 (ouverture des estrades)

Courses de rabaska
Une dizaine d'équipes du Québec, dont deux de la Beauce, participeront à la course.
Où: Parc Veilleux — Saint-Georges
Quand: à compter de 10 h

Salon littéraire Les plumes de chez-nous
Sous le thème «La jeunesse s’invite aux Plumes de chez-nous».
Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges
Quand: 10 h à 16 h

Festival musical Beauce Rock
Pour la programmation, cliquez ici. 
Où: Île ronde — Beauceville
Quand: à compter de 13 h

L'Écho des Perséides
Spectacle sous les étoiles par Alexandre Berthier, alias VJ Sixtopaz.
Où: au Parc du Massif du Sud à Saint-Philémon
Quand: de 19 h à 23 h

Dimanche 10 août

Exposition Les Îles Nulle Part
Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 14 septembre

Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper
Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.
Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper
Quand: durant tout l'été

Expo agricole de Beauce
Pour la programmation, cliquez ici.
Où: Site de l'aréna — Saint-Honoré
Quand: à compter de 7 h 30

Tournoi régional de soccer ABRITEK
Organisé par le Club Ascalon.
Où: Terrains synthétiques de soccer de Saint-Georges
Quand: à compter de 8 h

Le Woodstock du trappeur
Le plus gros rassemblement de piégeurs au Québec.
Où: 403, route du Président-Kennedy — Saint-Théophile
Quand: dès 9 h

Dimanches musicaux
Prestation du trio de jazz Ambiance.
Où: Église St-Paul de Cumberland — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 11 h

Cette semaine

Récital de l'été georgien
Le groupe Queen Size avec Brigitte Larochelle, Caroline Poulin et Mélanie Gauthier.
Où: Parc de l'Arboretum — Saint-Georges
Quand: Mercredi 13 août, dès 19 h

