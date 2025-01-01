Nous joindre
Jusqu'au dimanche 10 août

L'Expo agricole de Beauce commence aujourd'hui!

durée 08h00
7 août 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La 59e édition de l’Expo agricole de Beauce sera ouverte dès 17 h 30 ce soir et les festivités se poursuivront jusqu'à dimanche à Saint-Honoré-de-Shenley.

L’agriculture sera à l’honneur pour toute la fin de semaine. Les visiteurs auront l’occasion d’assister aux jugements de chevaux, vaches et petits animaux, ainsi qu’aux compétitions de poneys et chevaux miniatures. L’impressionnant concours d’attelage et les populaires épreuves de tire de chevaux et de poneys seront aussi présentés au cours des prochains jours.

L’Expo, c’est aussi des soirées animées tout en musique, avec un spectacle de musique rock avec Big Shiny Show, Coming Up et DJ Brytech ainsi que du country avec Manu Côté et les Pedlers. Les visiteurs pourront également suivre les cours de Danse S.R., qui animera le site avec une séance de danse country et latino. 

L’événement propose également de nombreuses activités pour les enfants, avec animation, maquillage, jeux, mini-ferme, ainsi que plusieurs kiosques d’exposants pour découvrir les produits d’ici et s’initier aux activités liées à l’agriculture et la nature. 

Pour en savoir plus sur la programmation ou pour vous procurer vos billets, rendez-vous au www.expobeauce.com. 

