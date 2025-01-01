Une table ronde se tiendra prochainement en l'honneur de Jean-Luc Grondin

L'exposition rétrospective de l'artiste naturaliste Jean-Luc Grondin, de Saint-Gédéon-de-Beauce, est présentée au Centre culturel Marie-Fitzbach jusqu'au 17 août.

Reconnu pour ses œuvres incroyablement minutieuses, le "peintre des oiseaux" a su capter avec une précision exceptionnelle le mouvement, la lumière et les détails de la faune aviaire québécoise - son sujet de prédilection - exploité au dessin et à la peinture.

Pour clôturer cette exposition, Art en Beauce La collection invite le public à une table ronde en son honneur, le dimanche 17 août à 14h, au Centre culturel Marie-Fitzbach. L'événement, rassemblera des proches, des experts, des artistes et des admirateurs pour souligner l'héritage artistique de Jean-Luc Grondin décédé en 2023.

La discussion sera animée par Pier Dutil et enregistrée par l'équipe de NousTV.