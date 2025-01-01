Shauna Liu conserve son titre au Championnat canadien junior féminin à Sainte-Marie

La golfeuse ontarienne Shauna Liu a confirmé son statut de favorite en remportant, pour une deuxième année consécutive, le Championnat canadien junior féminin 2025. La ronde finale s’est déroulée aujourd’hui sur les verts du Club de golf de Sainte-Marie, où la jeune athlète a impressionné en ramenant une carte exceptionnelle de -8.

Ce résultat lui a permis de conclure la semaine avec un cumulatif de -10 et de soulever une nouvelle fois le prestigieux trophée.

Liu a souligné, lors d'une entrevue accordée aux organisateurs, qu’un moment clé de sa performance est survenu au 8e trou, lorsqu’elle a réussi un roulé spectaculaire de 24 pieds, qui a donné un élan décisif à sa journée. « Je crois que ce coup a vraiment marqué un tournant dans ma ronde d’aujourd’hui », a-t-elle expliqué.

La championne s’est dite heureuse d’avoir pu défendre son titre dans une ambiance amicale et sur un parcours qu’elle a beaucoup apprécié. « C’était tellement agréable de jouer ici, aux côtés de mes amies et coéquipières cette semaine. Tout s’est déroulé en douceur, le terrain était magnifique, et je suis vraiment heureuse d’avoir été ici », a-t-elle confié après sa victoire.

À l’adresse des jeunes golfeuses qui souhaitent suivre ses pas, elle a lancé un message empreint de motivation : « Continuez à pratiquer, continuez d’y mettre des efforts. Trouvez ce que vous aimez dans ce sport, trouvez ce que vous aimez dans le golf, et persévérez. Le reste finira par venir. »

Liu a également insisté sur le plaisir qu’elle a ressenti tout au long de la compétition. « Ça a été tellement amusant de jouer avec tout le monde, de réussir quelques beaux roulés et de profiter du moment », a-t-elle ajouté.

Cette semaine de compétition a été marquée par des performances relevées et un enthousiasme contagieux du public, venu en grand nombre encourager les meilleures jeunes golfeuses du pays. Le comité organisateur a tenu à remercier les bénévoles pour leur dévouement, ainsi que les spectateurs pour leur soutien.

« Cette semaine nous avons été témoin d'un calibre de jeu exceptionnel et d'un esprit sportif remarquable, chères joueuses, vous êtes une source d'inspiration et l'avenir du golf féminin au Canada. Nous espérons que ce championnat soit plus qu'une compétition, mais un souvenir impérissable pour tous. Je peux vous assurer que nous avons mis tous les efforts pour y arriver et je crois que nous pouvons dire : mission accomplie. », a lancé Harold Guay, directeur général du Club de golf de Sainte-Marie.

Dès demain matin, le Club de golf de Sainte-Marie reprendra ses activités régulières, après avoir vibré pendant plusieurs jours au rythme du golf junior canadien.

