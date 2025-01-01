Jeff Côté veut consolider son avance au classement général

Le championnat 2025 de la Série ACT LMS Québec XPN World en est à ses derniers instants alors que chaque course amène son lot de rebondissements au grand plaisir des amateurs. Incluant la course du 16 août, qui sera présentée à l’Autodrome Montmagny, il ne reste que trois programmes pour déterminer le classement final de la saison 2025.

La tension est à son comble chez certaines équipes. C’est le cas de celle de Jeff Côté (51QC) qui a certainement passé une semaine mouvementée afin de procéder à la réparation de leur voiture qui a connu un bris mécanique important la semaine dernière. Installé au 1er rang depuis déjà un bon moment — il affiche un total de 51 points, soit 14 de plus que son plus proche adversaire, Dany Gariépy — le pilote de Beauceville souhaitera incontestablement maintenir son avance au classement en évitant les avaries. Côté nous a habitués à un style aventurier cette année, ne ménageant en rien la mécanique de sa voiture dans la recherche de la victoire. Sa plus récente mésaventure amènera-t-elle le sympathique pilote à envisager les prochaines courses différemment et à ménager un peu plus sa monture? C’est ce que nous découvrirons demain à Montmagny.

Gariépy sur la corde raide

En ce qui concerne Dany Gariépy (37QC), il occupe toujours la 2e place au championnat, mais son avance n’est maintenant que de 9 points sur le pilote de Saint-Édouard, Dany Trépanier (19QC). Ce dernier sera certainement gonflé à bloc samedi à la suite de sa victoire de la semaine dernière. Quant à Gariépy, il risque de vivre des émotions fortes avec la pression qui est actuellement sur ses épaules. La stratégie qu’il décidera d’adopter lors du prochain programme pourrait avoir un impact majeur sur ses chances de se maintenir devant le pilote de la voiture XPN. Les amateurs seront curieux de voir s’il tentera le tout pour le tout en vue de la victoire ou s’il optera pour la prudence en tentant de maintenir un écart acceptable avec son plus proche rival.

Celui qui occupe la 4e place au classement, Louis-Philippe Lauzier (72QC), aura pour objectif d’enfin monter sur le podium lui qui, d’une course à l’autre, prouve qu’il est en mesure de s’imposer parmi les meneurs et d’effectuer des remontées le temps venu. Le pilote de St-Pacôme est à un doigt de trouver la recette qui le mènera parmi les trois meilleurs un soir de course. La persévérance devrait finir par être payante pour lui et son équipe.

Lauzier n’est pas le seul pilote à voir grand en ce moment. Au fil des semaines, d’autres équipes imposent le respect et s’illustrent en piste. C’est le cas de Patrick Cliche (44QC) qui en a impressionné plusieurs récemment avec des remontées spectaculaires et plus récemment, avec un premier podium en LMS cette saison. Les meneurs au championnat ont aussi eu le privilège de côtoyer Vincent Rivard (69QC) de beaucoup plus près lui qui a fait des miracles la semaine dernière avec une 4e place. Il s’est présenté sous le drapeau à damier avec une fraction de seconde de retard sur Patrick Cliche qui lui, en a eu pour son argent dans cette bagarre.

D'autres pilotes à prendre au sérieux

En plus des pilotes réguliers qui connaissent une progression importante depuis le début de la saison, d’autres compétiteurs, qui sont présents sur une base occasionnelle, seront du peloton de départ. C’est le cas de Donald Theetge (80QC) et de Maxime Gauvreau (17QC) qui ont nettement démontré dans le passé qu’ils sont en mesure de dominer une soirée de course ou à tout le moins, d’offrir une opposition plus que sérieuse. Karl Allard (7A) sera lui aussi présent pour une 3e fois en 2025. Sa meilleure performance cette année remonte au 28 juin avec une 5e place. Quant à Theetge, il a complété la course présentée en son honneur le 14 juin dernier sur la 2e marche du podium, devant Gauvreau.

Cette course sera l’occasion de rendre hommage à un passionné de sport automobile. Claude Aubin, c’est d’abord un nom qui a longtemps résonné au Québec. Pilote respecté, promoteur audacieux et amoureux des courses, il a été de ceux qui ont bâti les fondations de ce sport dans la belle province. Son implication, sa vision du développement et son dévouement envers les séries régionales ont laissé une marque profonde et durable.

Son parcours exceptionnel et sa modestie inspirent celles et ceux qui prennent aujourd’hui le relais. Cette épreuve ne porte pas son nom pour le prestige; elle le porte pour la passion, l’héritage et la mémoire vivante d’un homme qui a fait avancer son sport.

Les informations au sujet du programme de courses sont disponibles en ligne, sur la page Facebook de l’Autodrome Montmagny. Le programme principal débutera à 15h15.

Rédaction: Rock Bouffard, responsable des communications, Série ACT LMS Québec