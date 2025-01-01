Les Condors ouvriront leur saison de football le 23 août

Après avoir entamé leur camp de préparation, les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches mettent les bouchées doubles à l’approche de leur match d’ouverture, le samedi 23 août à 19 h 30.

Disputé à domicile, ce match les opposera aux Nomades du Cégep Montmorency pour lancer la saison 2025. À cette occasion, le public peut arriver plus tôt pour profiter d’un « tailgate » d’avant-match : nourriture, consommations, équipement de cuisson d'extérieur, musique et chaises pliantes sont bienvenus afin de cuisiner et de s’installer confortablement.

Plus de 90 joueurs ont foulé le terrain pour la phase préparatoire, dont une quarantaine de recrues de première année venues grossir les rangs. « L’intensité est là depuis le jour un. On sent déjà une belle chimie entre nos vétérans et nos nouveaux joueurs. Le match du 23 août sera une belle occasion de voir ce que la formation a dans le ventre », a souligné Marc Loranger, entraîneur-chef des Condors.

En attaque, le bras sûr et l’expérience du quart-arrière de troisième année Charles Boulianne mèneront l’offensive, bien appuyée par les receveurs de passe Hubert Drouin et Olivier Dubé.

En défense, la ligne sera verrouillée par Ryan Martin, épaulé par le solide secondeur Mathias Boily, et les demis défensifs Keven Morin et Philip Gilbert.

Une saison bien remplie

Les Condors disputeront neuf matchs de saison régulière, dont cinq à domicile.

Parmi les rendez-vous importants figure le match des retrouvailles du samedi 27 septembre face aux Volontaires de Sherbrooke, où plusieurs générations de Condors se réuniront pour célébrer l’héritage sportif et raviver des souvenirs.

Les autres rencontres à domicile se tiendront le 30 août contre John Abbott, le 14 septembre face à Saint-Hyacinthe et le 25 octobre contre Trois-Rivières.

La population est invitée à venir encourager son équipe locale, qui amorce sa troisième saison en division 2 avec l’objectif clair de se tailler une place en séries éliminatoires. Les billets seront en vente à l’entrée : 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les étudiant·e·s.