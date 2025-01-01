Nous joindre
Parti dernier et arrivé 4e

Raphaël Lessard signe une remontée spectaculaire au Grand Prix de Trois-Rivières

durée 14h00
13 août 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le pilote beauceron Raphaël Lessard a offert toute une performance lors du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R), qui se tenait du 8 au 10 août. Représentant l’équipe des Lions de Trois-Rivières, il a réussi à se hisser de la dernière position jusqu’à une impressionnante 4e place, au terme d’une course intense et éprouvante.

Tout avait pourtant bien commencé le 9 août, alors que Lessard terminait les qualifications en 7e place. « La voiture était performante et l’équipe a fait du bon travail. Je me sens confiant », avait-il confié sur ses réseaux sociaux. Mais le lendemain matin, coup de théâtre : la transmission de sa voiture devait être remplacée par précaution, ce qui le reléguait en queue de peloton.

Déterminé à relever le défi, le pilote beauceron s’est rapidement lancé à l’assaut du classement. Sous un soleil accablant, il a dépassé ses adversaires un à un. « Partir dernier et grimper jusqu’à une solide 4e place pendant l’une des courses les plus chaudes que j’aie jamais pilotées, c’était physiquement éprouvant et mentalement intense », a-t-il raconté.

S’il a dû user ses pneus pour tenter de décrocher un podium en fin d’épreuve, il se dit fier de son résultat, d’autant qu’il termine juste derrière trois pilotes qui évoluent à temps plein en NASCAR Canada. « C’est une performance dont on est très fiers », souligne-t-il, remerciant au passage ses partenaires et l’équipe Team 3 Red/Ed Hakonson Racing pour leur travail.

Encore une fois, le GP3R aura permis à Raphaël Lessard de démontrer sa combativité et son talent, laissant entrevoir de belles performances à venir pour le pilote d'ici la fin de saison.

