Quelques nouvelles des Condors hockey

En attendant la prochaine saison de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, EnBeauce.com vous donne des nouvelles de l’équipe.

Tout d’abord, Toby Lafrance a été nommé au titre d’entraîneur-chef pour la prochaine saison et succède ainsi à Jonathan Ferland. « Je suis très heureux de me joindre aux Condors du Cégep Beauce-Appalaches. C’est un privilège de prendre part à un programme aussi dynamique, qui met de l’avant le développement des jeunes autant sur la glace qu’en dehors. J’ai hâte de partager mon expérience, mais aussi d’apprendre de l’effectif en place », a-t-il mentionné à l’organisation.

De 2017 à 2021, il a dirigé différentes équipes de l’École secondaire La Ruche, en plus d’occuper le poste d’entraîneur adjoint avec les Cantonniers de Magog au niveau M18 AAA de 2018 à 2021 aux côtés de Félix Potvin. Depuis, il occupait le rôle d’entraîneur-chef des Filons du Cégep de Thetford, en division 2.

Âgé de 38 ans, il est aussi l’ancien capitaine des Tigres de Victoriaville et a passé plusieurs saisons en tant que joueur professionnel. Il a notamment évolué dans la ECHL et la Ligue Magnus en France, avant de terminer sa carrière au Québec dans la LNAH. Il a d’ailleurs conclu son parcours sur glace avec le Cool FM de Saint-Georges.

De nouvelles aventures pour les joueurs

Après un parcours exemplaire au sein des Condors, deux joueurs ont été repêchés par des équipes de la Ligue de hockey senior AAA du Québec. Jérémy Roy a été sélectionné par le Métal Perreault de Donnacona et Alexis Gagné jouera désormais avec les Montagnards de Beaupré.

Notons également que l’ancien défenseur Étienne Tremblay-Mathieu poursuivra sa carrière avec l’équipe D3 de Plymouth State University, dans l'État du New Hampshire. Il avait marqué l’histoire de l’équipe beauceronne en signant la meilleure saison offensive jamais réalisée par un défenseur.

Enfin, Luc-Antoine Labbé a rejoint le camp principal du Phoenix de Sherbrooke, tandis que Logan Poulin a participé au camp des recrues.

Prochains matchs

Bien que l'alignement des joueurs n'est pas encore été confirmé, on sait que les Condors seront de retour sur la glace le mardi 19 août pour affronter le Titan de Princeville à l'extérieur. Ils reviendront en Beauce le samedi 23 août pour un match retour contre cette même équipe, mais cette fois-ci à l'Aréna de Beauceville.