Équipe Québec

Jeux du Canada: Émile Bergeron et son équipe remportent une médaille d'or

durée 10h00
13 août 2025
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Émile Bergeron, de Saint-Georges, et ses coéquipiers québécois ont remporté une médaille d’or à l’Aquarena de St. John's à l'épreuve du relais masculin de natation 4x100 m libre.

Il participait à cette épreuve des Jeux du Canada aux côtés d’Eitan Issakov, Henri Vaillancourt et Éli Pelletier.

Équipe Québec sera encore à surveiller à la piscine aujourd'hui.

Rugby à 7

Malgré trois grandes victoires en ouverture de la compétition, l'équipe féminine de rugby à 7 du Québec a vu ses espoirs de médailles s'envoler. Les joueuses québécoises ont perdu 24-5 face aux Ontariennes, en conclusion de la phase préliminaire. Puis, elles ont été vaincues par les Néo-Écossaises au compte de 43-12 en quarts de finale.

Jeux du Canada : départ parfait pour l’équipe féminine de rugby à 7

app-store-badge google-play-badge