Dont deux Beauceronnes

Jeux du Canada : départ parfait pour l’équipe féminine de rugby à 7

durée 12h00
12 août 2025
L'équipe féminine de rugby à 7 a ouvert le bal avec une victoire 47-0 contre le Yukon aux Jeux du Canada.

L'équipe composée notamment de Mia Carrier et Mathilde Alexia Pelletier, deux athlètes de Saint-Georges, détenaient déjà une avance de 25-0 à la demie et elles n’ont pas ralenti par la suite.

Elles ont ensuite disposé de la Saskatchewan au compte de 20-5, puis ont conclu la journée avec une troisième victoire en autant de rencontres. Un gain convaincant de 42-0 contre le Manitoba, dans lequel les sœurs Naomi et Salomé Anne Lapp ont livré toute une performance en marquant la totalité des 21 points de la première demie.

Aujourd'hui, les filles joueront face à l’Ontario.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quelques nouvelles des Condors hockey

Publié hier à 11h00

Quelques nouvelles des Condors hockey

En attendant la prochaine saison de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, EnBeauce.com vous donne des nouvelles de l’équipe. Tout d’abord, Toby Lafrance a été nommé au titre d’entraîneur-chef pour la prochaine saison et succède ainsi à Jonathan Ferland. « Je suis très heureux de me joindre aux Condors du Cégep Beauce-Appalaches. C’est un ...

LIRE LA SUITE
Les Condors ouvriront leur saison de football le 23 août

Publié hier à 8h00

Les Condors ouvriront leur saison de football le 23 août

Après avoir entamé leur camp de préparation, les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches mettent les bouchées doubles à l’approche de leur match d’ouverture, le samedi 23 août à 19 h 30. Disputé à domicile, ce match les opposera aux Nomades du Cégep Montmorency pour lancer la saison 2025. À cette occasion, le public peut arriver plus tôt ...

LIRE LA SUITE
Raphaël Lessard signe une remontée spectaculaire au Grand Prix de Trois-Rivières

Publié le 13 août 2025

Raphaël Lessard signe une remontée spectaculaire au Grand Prix de Trois-Rivières

Le pilote beauceron Raphaël Lessard a offert toute une performance lors du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R), qui se tenait du 8 au 10 août. Représentant l’équipe des Lions de Trois-Rivières, il a réussi à se hisser de la dernière position jusqu’à une impressionnante 4e place, au terme d’une course intense et éprouvante. Tout avait pourtant ...

LIRE LA SUITE
