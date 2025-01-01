Jeux du Canada : départ parfait pour l’équipe féminine de rugby à 7

L'équipe féminine de rugby à 7 a ouvert le bal avec une victoire 47-0 contre le Yukon aux Jeux du Canada.

L'équipe composée notamment de Mia Carrier et Mathilde Alexia Pelletier, deux athlètes de Saint-Georges, détenaient déjà une avance de 25-0 à la demie et elles n’ont pas ralenti par la suite.

Elles ont ensuite disposé de la Saskatchewan au compte de 20-5, puis ont conclu la journée avec une troisième victoire en autant de rencontres. Un gain convaincant de 42-0 contre le Manitoba, dans lequel les sœurs Naomi et Salomé Anne Lapp ont livré toute une performance en marquant la totalité des 21 points de la première demie.

Aujourd'hui, les filles joueront face à l’Ontario.