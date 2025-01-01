Le pilote Dany Trépanier remporte sa première victoire de la saison

La Série ACT LMS Québec était à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, samedi, avec un peloton de 19 voitures présentes sur la grille de départ. La journée s’est déroulée sous un soleil de plomb et une chaleur intense qui ont mis à rude épreuve les équipes, les pilotes et les voitures.

La finale de 150 tours a été la scène d’une multitude de rebondissements. C’est Philippe Poulin (33P) qui détenait la première place en vue du départ. À ses côtés sur la première ligne, Christopher Bédard (15QC). Derrière eux, sur la deuxième ligne, se trouvaient Dany Gariépy (37QC) et Louis-Philippe Lauzier (72QC) alors que Dany Trépanier (19QC) était en cinquième place.

Poulin a connu un départ canon et a pris les commandes de l’épreuve dès les premiers instants. Il a cependant été contraint à l’abandon au 74e tour après un incident impliquant aussi Dany Trépanier.

La voiture du pilote beauceron a heurté violemment le muret entre les virages 3 et 4 alors que celui-ci était en 2e place. Poulin avait mené les 48 premiers tours de cette course. Au moment de cette neutralisation, c’est Dany Gariépy qui était le meneur. Il avait Jeff Côté comme partenaire pour la relance.

Fort d’une remontée de huit places, Côté semblait avoir entre les mains la voiture qui allait lui permettre de ravir la 1re place à Gariépy qui connaissait une première moitié de finale tout simplement incroyable. Dès que le drapeau vert a été déployé, Côté est passé en tête. À compter de cet instant, Gariépy a tout donné pour le rejoindre, mais sans succès. Côté semblait être intouchable et prêt à filer tout droit vers une 6e victoire cette saison.

Tournure sur la piste

C’est au 132e tour que la course a connu une tournure inattendue. La voiture #51 de Côté fait un tête-à-queue dans le virage numéro 4. Croyant dans un premier temps à un incident de course, les équipiers de Côté ont dû se rendre à l’évidence. La mécanique de la voiture #51 venait de flancher avec seulement 18 tours à faire. La course était terminée pour eux et leur pilote. Des ennuis de moteur expliqueraient la situation.

Gariépy avait trimé dur jusque-là et était toujours en 2e place. Au moment de la relance, il partageait la première ligne avec Louis-Philippe Lauzier qui lui aussi était très rapide. Derrière eux se trouvaient Marcel Gravel (86VT) et Dany Trépanier.

Ce dernier avait effectué une remontée spectaculaire de la 13e à la 4e position après son accrochage avec Poulin. Tous les astres étaient alignés pour une fin de course spectaculaire et une possible confrontation des Dany. Scénario catastrophe au déploiement du drapeau vert; la voiture de Gariépy et celle de Lauzier se touchent. Les deux partent en dérapage amenant avec elles gravier et gazon sur la piste et entraînant une autre neutralisation. Les deux pilotes sont alors placés à l’arrière du peloton avec peu de temps pour tenter une remontée. Lauzier et Gariépy termineront respectivement leur soirée en 5e et 10e places.

Après cet arrêt, on se retrouvait devant un tout nouveau scénario. Trépanier et Gravel étaient en tête avec toujours 18 tours à faire. Dès les voitures à nouveau en mouvement, Trépanier s’est emparé de la position de tête pour ne jamais la céder par la suite, et ce, malgré les multiples assauts menés par Gravel, Patrick Cliche (44QC) et Vincent Rivard (69QC) qui étaient eux aussi littéralement en feu.

Une relance survenue au 148e où tout aurait pu jouer de vilains tours aux meneurs. Trépanier a su conserver son sang-froid jusqu’au dernier tour pour s’envoler avec sa première victoire cette saison et des quatre dernières. Gravel repart au Vermont avec une 2e place à sa première présence à Vallée-Jonction alors que Patrick Cliche monte sur le podium après plusieurs semaines de progression soutenue.

Vincent Rivard complète cette finale avec le meilleur résultat de sa jeune carrière. Il a ramené sa Toyota Camry aux couleurs de Home Hardware en 4e place devant Louis Philippe Lauzier qui a finalement pu remonter de la 9e à la 5e position dans les derniers instants de la course.

Après une absence de quelques programmes, Félix Gratton (6QC), un autre coureur de la relève, termine à la 6e place, soit un gain de sept positions. Jonathan Desbiens (92QC), Carl Poulin (57QC) et Jimmy Lehoux (16L) s’ajoutent à la liste des pilotes qui ont complété le Beauce Technologie 150 dans le top 10.

La Série ACT LMS Québec XPN World se déplace du côté de l’autodrome Montmagny pour la présentation du Claude Aubin 125. Ce programme sera présenté en compagnie notamment de la division ACT Sportsman Lucas Oil le samedi 16 août.

Rédaction: Rock Bouffard, responsable des communications